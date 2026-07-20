Vacances judiciaires 2026: suspension des audiences à partir du 29 juillet

Selon cette correspondance, la reprise des audiences est fixée au 8 septembre prochain. Cette période correspond, comme chaque année, à la trêve estivale observée au sein des juridictions.

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Toutefois, certaines activités judiciaires seront maintenues durant cette période. Il s’agit notamment des audiences relatives aux affaires en référé, qui continueront de se tenir normalement afin d’assurer le traitement des dossiers urgents.

Cette organisation vise à concilier le fonctionnement du service public de la justice avec les contraintes de la période estivale, tout en garantissant la continuité du traitement des affaires nécessitant une intervention immédiate.