Société

Vacances judiciaires 2026: suspension des audiences à partir du 29 juillet

Le marteau de la justice.

La justice entre bientôt dans sa traditionnelle trêve estivale. Dans un courrier officiel adressé au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca, dont Le360 détient une copie, il est annoncé que les audiences ordinaires seront suspendues à compter du 29 juillet 2026, dans le cadre des vacances judiciaires au titre de l’été 2026.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 14h39

Selon cette correspondance, la reprise des audiences est fixée au 8 septembre prochain. Cette période correspond, comme chaque année, à la trêve estivale observée au sein des juridictions.

Lire aussi : Grève des avocats: suspension des services pour une cinquième semaine consécutive

Toutefois, certaines activités judiciaires seront maintenues durant cette période. Il s’agit notamment des audiences relatives aux affaires en référé, qui continueront de se tenir normalement afin d’assurer le traitement des dossiers urgents.

Cette organisation vise à concilier le fonctionnement du service public de la justice avec les contraintes de la période estivale, tout en garantissant la continuité du traitement des affaires nécessitant une intervention immédiate.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 14h39
#Maroc#Justice#Tribunal

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