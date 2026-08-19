Une usine de production de mousse ravagée par les flammes près de Tanger, aucune victime à déplorer

Le feu a pris, dans la soirée du mardi 18 août 2026, au cœur d'une usine de confection de mousse. (S.Kadry/Le360)

Un incendie s’est produit ce mardi soir, 18 août 2026, dans un établissement industriel de fabrication de mousse, au niveau de la zone de Sebt Zinat. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts matériels.

Selon des données préliminaires, les flammes ont ravagé une large partie des équipements et du contenu de l’unité de production. Le feu s’est propagé rapidement aux matières inflammables stockées sur place, causant de lourds dommages à l’infrastructure de l’usine.

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L’incendie a mobilisé les éléments de la protection civile de Tanger. Les équipes sont intervenues rapidement sur les lieux, appuyées par des camions-citernes. Elles sont parvenues à circonscrire les foyers de l’incendie et à les maîtriser à la source, empêchant leur propagation vers les installations voisines et limitant l’ampleur des pertes.

Les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale ont encadré l’intervention sur le terrain. Les équipes de secours ont réussi à contenir la propagation des flammes et à maîtriser totalement la situation en un temps record, malgré la sensibilité des matières stockées.

Les services de la Gendarmerie royale ont ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les causes et les circonstances du déclenchement de l’incendie et d’établir les responsabilités avec précision.