Une femme en niqab tente de braquer une agence de transfert d’argent

Les services de sécurité de la région de Mohammedia ont récemment déjoué une tentative de braquage spectaculaire menée par une femme mariée, mère de deux enfants, qui a basculé dans la criminalité en s’attaquant à une agence de transfert d’argent.

Dans son édition de ce mardi 21 octobre, Assabah indique que l’incident s’est produit dans une agence située dans le quartier Hay Saâda, dans le secteur de Derb Marrakech. L’opération, digne d’un scénario de film, a été minutieusement préparée par la suspecte, âgée d’une quarantaine d’années. Entièrement vêtue d’un niqab et gantée pour masquer son identité, elle s’est présentée dans les locaux afin de tromper à la fois la victime et les forces de l’ordre.

D’après les premiers éléments de l’enquête, la femme, résidant à Mohammedia, avait longuement surveillé l’agence avant de passer à l’acte. Munie d’une bouteille d’acide, elle a profité de l’absence des clients et du vigile pour menacer la caissière, restée seule à son poste. Sous la menace, elle aurait exigé la remise du contenu de la caisse, brandissant sa bouteille et menaçant de la verser sur la victime, lit-on.

Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. Terrifiée mais réactive, l’employée s’est mise à crier pour alerter le voisinage. Les cris ont provoqué un mouvement de panique dans la rue, attirant plusieurs passants. Surprise par cette réaction, la braqueuse a pris la fuite, abandonnant sur place son plan de cambriolage.

Les enquêteurs ont découvert que la mise en cause, sans antécédents judiciaires, menait jusque-là une vie ordinaire. Mariée à un chauffeur de taxi et mère de deux enfants, elle aurait agi sous la pression d’une situation financière désespérée, explique le quotidien Assabah. Selon des sources proches du dossier, elle aurait expliqué avoir voulu «rembourser un crédit» qui pesait lourdement sur le quotidien de sa famille et l’avait plongée dans une profonde détresse psychologique.

La tentative de fuite n’aura pas duré longtemps. Des jeunes du quartier, intrigués par son comportement suspect, l’ont poursuivie avant que la police, en patrouille dans les environs, ne procède à son arrestation. La bouteille d’acide utilisée lors du braquage a été saisie comme pièce à conviction. Placée en garde à vue, la quadragénaire a été soumise à un interrogatoire approfondi afin de déterminer si elle avait agi seule ou avec des complices.

Le dossier a été transmis au parquet pour la poursuite de la procédure judiciaire.