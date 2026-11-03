Société

Un fugitif portugais recherché pour meurtre en France interpellé à Marrakech

Une personne derrière les barreaux. (Dessin d'illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Un ressortissant portugais de 21 ans, en séjour irrégulier au Maroc et recherché par la justice française pour homicide volontaire, a été interpellé lundi 2 novembre à Marrakech. L’arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur un règlement de comptes survenu à Bordeaux fin 2025.

Par La Rédaction
Le 03/11/2026 à 18h16

Les éléments de la police de la préfecture de police de Marrakech, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, hier lundi 2 novembre, un ressortissant portugais âgé de 21 ans, en séjour irrégulier au Maroc. Ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

Le pointage du suspect dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il est recherché à l’échelle internationale à la demande du Bureau central national de Paris, pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire, de constitution de bande criminelle et de détention et transport illégaux d’armes à feu.

Lire aussi : Mandats d’arrêt, extraditions, saisies... En chiffres, dix ans de coopération entre la DGSN et Interpol

Selon les données préliminaires de l’enquête, le suspect, en compagnie d’autres individus, aurait commis un meurtre avec préméditation dans le cadre d’un règlement de comptes entre réseaux de trafic de drogue, courant décembre 2025, dans la ville française de Bordeaux.

Le mis en cause a été soumis à la procédure d’extradition ordonnée par le parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Bureau d’Interpol à Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue français aux fins de la procédure d’extradition.

L’arrestation du suspect s’inscrit dans le cadre des relations de coopération internationale dans le domaine sécuritaire, ainsi que des efforts continus déployés par les services de sécurité marocains pour traquer les individus recherchés à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transnationale.

Par La Rédaction
Le 03/11/2026 à 18h16
#DGSN#Interpol

LEs contenus liés

Société

Marrakech: un Français recherché par Interpol pour enlèvement et tentative de meurtre interpellé

Politique

Mandats d’arrêt, extraditions, saisies... En chiffres, dix ans de coopération entre la DGSN et Interpol

Société

Trafic de drogue et blanchiment d’argent: recherché par Interpol, un Espagnol arrêté à Tanger

Société

Agadir: interpellation d’un Suédois recherché par Interpol pour tentative d’homicide

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Racisme en Espagne: mobilisation après le meurtre d’Imad, un jeune marocain, la famille réclame justice
3
Veto sur le Sahara: le 10 novembre, Moscou devra s’expliquer devant 193 États, et Alger choisir son camp
4
Chips au Maroc: au-delà de la polémique, qui fabrique quoi et qui profite vraiment du marché?
5
Dakhla, le nouveau Far West
6
ONU: quand le veto russe traduit une humiliation et une perte d’autonomie de l’Algérie
7
MINURSO: 340 départs, 13 sites à rendre, l’ONU détaille le démontage de la mission
8
Union africaine: Alger tente de faire de la Commission une annexe de sa diplomatie
Revues de presse

Voir plus