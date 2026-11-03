Un fugitif portugais recherché pour meurtre en France interpellé à Marrakech

Les éléments de la police de la préfecture de police de Marrakech, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, hier lundi 2 novembre, un ressortissant portugais âgé de 21 ans, en séjour irrégulier au Maroc. Ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises.

Le pointage du suspect dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il est recherché à l’échelle internationale à la demande du Bureau central national de Paris, pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire, de constitution de bande criminelle et de détention et transport illégaux d’armes à feu.

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Selon les données préliminaires de l’enquête, le suspect, en compagnie d’autres individus, aurait commis un meurtre avec préméditation dans le cadre d’un règlement de comptes entre réseaux de trafic de drogue, courant décembre 2025, dans la ville française de Bordeaux.

Le mis en cause a été soumis à la procédure d’extradition ordonnée par le parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Bureau d’Interpol à Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue français aux fins de la procédure d’extradition.

L’arrestation du suspect s’inscrit dans le cadre des relations de coopération internationale dans le domaine sécuritaire, ainsi que des efforts continus déployés par les services de sécurité marocains pour traquer les individus recherchés à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transnationale.