Un chantier à ciel ouvert: comment Fès se prépare pour être au rendez-vous du Mondial 2030

Les travaux de réaménagement ne passent pas inaperçus à Fès. De la route d’Imouzzer au boulevard Allal El Fassi, en passant par la rocade desservant le complexe sportif, des équipes de chantier s’activent sans relâche pour réhabiliter les principaux axes de la ville.

Les grands travaux, perceptibles à chaque coin de rue, donnent le ton, résume d’emblée le président du conseil communal de Fès, Abdeslam Bekkali. «La ville vit au rythme des engins de chantier et des travaux de réaménagement. L’objectif est de moderniser les infrastructures et d’améliorer la fluidité du trafic dans toute l’agglomération», indique-t-il.

«Il y a un an, nous avons lancé les travaux sur la place Atlas et l’avenue Moulay Rachid. D’autres projets sont également en cours», poursuit le président du conseil communal de Fès, appelant les habitants à faire preuve de patience face aux désagréments temporaires.

L’un des projets phares de ce plan est la mise en place du Busway, un réseau de transport rapide qui reliera des infrastructures clés, comme l’aéroport international Fès-Saïss et le Grand stade. Ce projet, combiné à la construction de tunnels souterrains, représente un investissement de 250 millions de dirhams.

Depuis quelques mois, Fès vit au rythme des engins de chantier et des travaux de réaménagement.

Parallèlement, des travaux de rénovation sont en cours au Grand stade de Fès. Cette transformation doit permettre à la ville de disposer d’un complexe répondant aux normes internationales pour accueillir de grandes compétitions, augmentant ainsi son attractivité pour les événements de grande envergure.

Outre ces travaux de rénovation, Fès se prépare également à déployer d’ici 2030 un réseau WiFi gratuit dans les principaux espaces publics, les zones touristiques et les jardins. Cette initiative, menée en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, s’inscrit dans un plan plus vaste d’aménagement numérique visant à attirer les visiteurs et à améliorer l’expérience des habitants.

D’autres projets structurants marqueront également le paysage urbain, comme l’expansion de l’aéroport Fès-Saïss. Prévue pour 2028, cette extension portera sa capacité de 3 à 5 millions de passagers annuels. La création de nouvelles aires de stationnement pour les avions et la construction d’une route reliant directement l’aéroport à l’autoroute viendront aussi optimiser la connectivité de la ville.

Sur le plan environnemental, Fès fait un pas vers la durabilité avec plusieurs projets écologiques. En décembre prochain, le programme de modernisation de l’éclairage public avec l’installation de lampadaires LED sera lancé, visant une réduction énergétique de 40%. De plus, la ville prévoit une station de biogaz de 1,2 mégawatt et une centrale solaire de 33 mégawatts, dont l’inauguration est prévue pour décembre 2026.