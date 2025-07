TV5 Monde lance le premier concours télévisé panafricain dédié aux entrepreneurs

La jeunesse entrepreneuriale africaine s’apprête à faire connaitre ses stars dans une télé-réalité très attendue cet été. TV5 Monde, en collaboration avec WeMake Productions, lance le tout premier concours télévisé panafricain entièrement dédié aux entrepreneurs. Diffusé en prime time dans plus de 200 pays et territoires, ce programme inédit ambitionne de valoriser les talents du continent tout en leur offrant un accompagnement de haut niveau et une visibilité exceptionnelle.

L’appel à candidatures, ouvert jusqu’au 20 juillet 2025, s’adresse aux entrepreneurs francophones domiciliés en Afrique, porteurs de projets solides, crédibles et à fort potentiel de développement. Au-delà de la visibilité, le concours offre un accompagnement personnalisé par des mentors de renom et la possibilité de remporter jusqu’à 500.000 euros pour accélérer la croissance de leur entreprise.

Une fois sélectionnés, les candidats rencontreront leurs mentors dans plusieurs grandes capitales économiques du continent avant de rejoindre une résidence entrepreneuriale à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où ils seront confrontés à une série de défis. Les dix meilleurs profils accéderont ensuite à la grande finale, où leur mission sera de défendre leur projet devant un jury composé d’investisseurs.

Ce programme, dont le tournage est prévu à l’automne 2025, sera diffusé sur les huit chaînes généralistes de TV5 Monde ainsi que sur sa plateforme de streaming. Il bénéficie également du soutien de partenaires institutionnels de poids, tels que l’Alliance des patronats francophones, BPI France et la French-African foundation.

Qui peut s’inscrire?

Les candidats devront être disponibles entre septembre et novembre et disposer d’un passeport en cours de validité pour la Côte d’Ivoire et, le cas échéant, pour d’autres lieux de tournage.

À travers cette initiative, TV5 Monde confirme son engagement en faveur de la jeunesse francophone et de l’innovation africaine. En offrant aux entrepreneurs du continent un espace d’expression et de valorisation à l’échelle internationale, la chaîne entend contribuer activement à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders économiques.

Les candidatures peuvent être soumises sur la plateforme officielle du concours.