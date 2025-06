Prépas ESTEM: l’excellence comme credo

En 2025, les résultats sont éloquents: ESTEM s’illustre brillamment aux concours BCE et ECRICOME. Une performance qui ne relève pas du hasard, mais d’une vision claire: former des esprits brillants, confiants et audacieux. Ainsi, on peut notamment se féliciter des chiffres ci-après:

Concours BCE 2025

- 7 admissibles à HEC Paris

- 7 à l’ESSEC

- 11 à l’ESCP

- 17 à l’EDHEC

- 23 à emlyon business school

- 27 à SKEMA- 16 à Audencia

- 9 à Grenoble EM

- 100 % d’admissibilité à TBS, Excelia, INSEEC, Institut Mines-Télécom.

Concours ECRICOME 2025

Le concours ECRICOME 2025 a été marqué par une performance quasi parfaite:

- 100% de réussite à KEDGE, EM Strasbourg, Montpellier Business School, Rennes School of Business

- 28 admissibles sur 30 à NEOMA Business School.

Par ailleurs, l’une des plus grandes fiertés de cette année reste sans doute l’admission de deux étudiants aux rangs de l’École Polytechnique de Paris, dans le cadre du concours international. Ces deux jeunes brillants incarnent la promesse de l’ESTEM, Ecole d’Ingénieurs: offrir aux meilleurs un tremplin vers l’excellence mondiale. Leurs parcours, jalonnés d’efforts et de résilience, font la fierté de toute l’équipe pédagogique.

Bien entendu, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, dans la mesure ou à ESTEM Casablanca, les dirigeants offrent un cadre structuré et stimulant, ouvert à l’international et faisant de la quête de l’excellence l’alpha et l’oméga du processus d’apprentissage et de formation. Chaque année, les efforts conjugués des équipes pédagogique et administrative permettent aux étudiants des classes préparatoires de concrétiser leur rêve de poursuivre les études dans les meilleures écoles de commerce et d’ingénieurs en France.