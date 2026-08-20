Trafic de psychotropes à Casablanca: un pharmacien et son assistant interpellés

Les éléments de la police de la zone d’El Fida-Mers Sultan ont interpellé trois individus pour leur implication présumée dans un réseau de trafic de drogues et de substances psychotropes, en étroite coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Parmi les personnes arrêtées figurent un pharmacien et son assistant.

L’opération a débuté par l’interpellation du principal suspect sur la voie publique à Casablanca. L’homme a été pris en flagrant délit de détention et de distribution de comprimés psychotropes à bord d’un véhicule léger. La fouille a permis de découvrir en sa possession 25 ordonnances médicales destinées à faciliter l’acquisition de ces substances.

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Les investigations menées dans la foulée ont mis au jour un réseau de complicité: le pharmacien et son assistant approvisionnaient directement le dealer en médicaments classés, au mépris des dispositions légales régissant la vente des traitements contrôlés. En échange de ce détournement, les deux professionnels de santé percevaient des commissions financières comprises entre 1.500 et 2.000 dirhams.

Les fouilles et perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont conduit à la saisie de 672 comprimés psychotropes de diverses catégories, d’un ensemble d’ordonnances et de documents médicaux, ainsi que du registre professionnel officiel relatif à la traçabilité des médicaments psychotropes.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent. Les recherches se poursuivent afin de déterminer les ramifications éventuelles de ce réseau et d’identifier l’ensemble des actes criminels imputés aux suspects.