Société

Tous les habitants de Ksar El Kébir peuvent désormais regagner leurs domiciles

À Ksar El Kébir, la joie du retour à la la veille du Ramadan. (S.Kadry/Le360)

Les autorités locales de la préfecture de la province de Larache ont annoncé, jeudi, qu’il est désormais possible pour l’ensemble des habitants de Ksar El Kébir de regagner leurs domiciles.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/02/2026 à 13h09

Dans un communiqué, la préfecture de la province de Larache a indiqué que les habitants de Ksar El Kébir peuvent regagner leurs domiciles à compter de jeudi.

Cette décision fait suite à l’achèvement des opérations de terrain menées par les services publics dans les différents quartiers de Ksar El Kébir. La préfecture précise que la situation s’est nettement améliorée et que toutes les conditions de sécurité sont désormais réunies pour le retour des habitants.

Lire aussi : Inondations: premières indemnisations versées aux familles touchées, déploiement de commissions communales

Tout en saluant, une nouvelle fois, le niveau de conscience dont a fait preuve la population de la ville lors de l’exécution des différentes phases de l’opération de retour, les autorités locales de la province de Larache ont souligné la poursuite de la mobilisation et du suivi sur le terrain afin de garantir la reprise du cours normal de la vie dans la ville et ses environs.

#Ksar El Kébir#Inondations#Retour

