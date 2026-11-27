Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont procédé, jeudi 26 novembre, à l’interpellation d’un individu soupçonné de conduite dangereuse, d’ivresse publique manifeste et de mise en danger de la sécurité des citoyens et des usagers de la route.

Le mis en cause se serait livré à des manœuvres de conduite acrobatique sur la voie publique, comme en témoigne une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

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L’intervention rapide des services de police a permis d’interpeller le suspect, qui se trouvait dans un état d’ébriété avancé, peu de temps après les faits.

Une enquête judiciaire est menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cette affaire et de déterminer l’ensemble des infractions susceptibles d’être reprochées au mis en cause.