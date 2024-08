Marrakech: en état d’ébriété, un automobiliste fauche cinq personnes et percute plusieurs voitures

Durant de sa folle course dans les rues de Marrakech, le 15 août 2024, le conducteur a fauché trois automobilistes et deux piétons.

Dans la soirée du jeudi 15 août, à Marrakech, un automobiliste a manqué de provoquer une véritable tragédie, fauchant cinq personnes et percutant plusieurs voitures. Conduisant sa voiture à vive allure et en état d’ébriété, il a slalomé entre les usagers de la route sur plusieurs centaines de mètres, le long de différentes artères et rues de la ville ocre.

Durant son funeste parcours, l’homme a fauché trois motocyclistes et deux piétons et a embouti plusieurs véhicules stationnés sur le bord de la route. Ces faits ont été documentés dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le conducteur, au volant d’une voiture immatriculée à l’étranger, est un ressortissant français d’origine marocaine âgé de 38 ans.

مراكش .. توقيف سائق سيارة مسجلة بالخارج، بسبب تورطه في السياقة الخطيرة تحت تأثير حالة السكر والتسبب في حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار، أصاب خلالها دراجيين وراجلين بجروح متفاوتة الخطورة. pic.twitter.com/O3dELl29WU — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) August 16, 2024

Tentant de prendre la fuite, le conducteur imprudent a été rapidement cerné par des usagers de la route, notamment des automobilistes qui l’en ont empêché. Il a été ainsi retenu jusqu’à l’arrivée d’une patrouille de police qui a procédé à son arrestation.

Le conducteur incriminé doit désormais répondre à plusieurs chefs d’accusation, dont celles de conduite dangereuse, de conduite en état d’ébriété ayant causé un accident physique et de délit de fuite.