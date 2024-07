Conduite mettant en danger la vie d’autrui: plusieurs arrestations à Tanger, suite à un rodéo urbain

Les images sont si choquantes qu’elles ont fait, ces derniers jours, un buzz sur les réseaux sociaux. La réaction des services de la Brigade nationale de la police judiciaire de Tanger a été très rapide: en tout, six personnes qui apparaissent sur cette vidéo, se livrant à une conduite irresponsable et mettant en danger la vie d’autrui dans l’une des artères de la ville, ont été interpellées.

L’enquête suit actuellement son cours afin d’identifier d’autres personnes qui les accompagnaient au moment des faits.

Selon Al Akhbar de ce mercredi 24 juillet, ces personnes, qui faisaient partie d’un convoi célébrant un mariage, avaient commencé à fêter cet évènement en conduisant de manière très dangereuse dans le centre de Tanger.

La diffusion à large échelle des images filmées au moment des faits a poussé la préfecture de police de la ville à ouvrir une enquête, qui a conduit, dans un premier temps, à l’identification de cinq individus et de trois véhicules.

Tous participaient à ce rodéo urbain, qui a eu lieu, selon les premiers éléments de l’enquête de police, le dimanche 14 juillet dernier.

Le quotidien précise qu’une sixième personne, qui apparaît également dans cette même vidéo, a été identifiée et interpellée, et son véhicule, tout comme les trois premiers, a fait l’objet d’une saisie conservatoire et a été conduit à la fourrière.

Le cas de cet individu paraît plus compliqué que celui des premiers interpellés, car au moment de son arrestation, il a été surpris en flagrant délit de possession de comprimés de psychotropes.

Devant ce fait aggravant, les services de la police l’ont immédiatement présenté devant le parquet, qui a décidé de le poursuivre en état de détention.

Al Akhbar précise que tous les autres individus arrêtés dans cette affaire, qui sont âgés entre 22 et 27 ans, ont été placés en garde à vue, en attendant les conclusions de l’enquête, qui suit actuellement son cours, afin d’identifier et d’appréhender l’ensemble des personnes impliquées.

Le quotidien rappelle que des directives très claires avaient été données par la préfecture de police afin que ce type de crime soit géré de la manière la plus stricte qui soit envers l’ensemble des personnes qui y sont impliquées, surtout depuis qu’une certaine prolifération de ces agissements a été constatée à Tanger.

Des cas d’accidents ayant causé des morts ont même été relatés, les services compétents ayant par la suite mené des enquêtes qui ont conduit à l’arrestation de plusieurs conducteurs de voitures et de motos, tous impliqués dans des affaires similaires.

En plus de la constatation des multiples infractions au code de la route qui ont été commises, ces personnes ont été présentées à la justice et se retrouvent poursuivies, entre autres, pour le chef d’accusation de «mise en danger de la vie d’autrui».