Oujda: arrestation de dix individus impliqués dans un réseau de triche aux examens du permis de conduire

La police judiciaire (PJ) d’Oujda, en collaboration avec les services de la Direction générale de la sécurité du territoire (DGST), a interpellé, le mardi 7 mai, une dizaine d’individus pour leur appartenance présumée à un réseau criminel spécialisé dans la triche aux examens du permis de conduire, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les sept prévenus, âgés de 21 à 47 ans, et dont deux ont des antécédents judiciaires, agissaient suivant un mode opératoire particulièrement élaboré, explique la même source. Les candidats clients de ce réseau s’équipaient d’écouteurs et de smartphones dissimulés sous leurs vêtements, via lesquels ils étaient en communication avec des employés d’auto-écoles qui pouvaient ainsi voir les questions des examens et transmettre les bonnes réponses.

Lire aussi : Permis de conduire: ce qui va changer à partir du 25 mars 2024

Dans le cadre de l’opération engagée par la PJ d’Oujda, deux moniteurs et un candidat ont été ainsi arrêtés en flagrant délit, en plus de trois employés d’un centre d’examen et de quatre intermédiaires. Lors des perquisitions dans leurs domiciles et lieux de travail respectifs, les enquêteurs ont saisi des chemises équipées d’écouteurs miniaturisés, trois voitures et, plus surprenant, une vingtaine de plaquettes de résine de cannabis d’un poids total de 2 kilogrammes.

Les dix prévenus ont été placés en détention provisoire pour les besoins de l’enquête, supervisée par le parquet compétent, afin de rechercher d’éventuels autres complices et de possibles ramifications de ce réseau au niveau national.