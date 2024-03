Tanger: trois morts dans l’incendie de l’hôpital psychiatrique Errazi

Trois patients de l’hôpital psychiatrique Errazi à Tanger sont décédés suite à un incendie qui s’est déclenché aux premières heures de ce mercredi 6 mars dans cet établissements de santé, apprend Le360 de sources informées.

Selon ces dernières, le drame est survenu dans le dortoir de l’hôpital quand l’un des patients a mis le feu à son lit avant que le feu ne se propage par la suite vers les lits des autres patients.

Au moment où nous mettons en ligne, et en plus des trois personnes décédées, on déplore deux blessés dans un état grave, qui ont été admis aux services des urgences de l’hôpital régional Mohammed V. Une enquête a été diligentée, sous la supervision du parquet compétent, pour faire toute la lumière sur cette affaire.