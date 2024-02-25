Société

Revue du web. Les Tangérois sous le choc après un incendie mortel à la Marina

Un incendie s'est déclenché le 24 février 2024 dans un magasin de la Marina de Tanger, faisant un mort et 5 blessés.

Revue du webTanger: les habitants sous le choc après le décès d’un employé d’un commerce dans un incendie qui a également fait 5 blessés à la Marina; À Tétouan, des supporters du Raja affrontent les forces de l’ordre; La visite du président mauritanien en Algérie émaillée par le décès d’un membre de la garde rapprochée suite à un accident de la circulation. Round-up.

Par Majda Benthami
Le 25/02/2024 à 18h03

Tanger: les habitants sous le choc après le décès d’un employé d’un commerce dans un incendie qui a également fait 5 blessés à la Marina.


Tétouan: des supporters du Raja affrontent les forces de l’ordre. Les internautes indignés.

La visite du président mauritanien en Algérie émaillée par le décès d’un membre de sa garde rapprochée suite à un accident de la circulation. Réactions.

Par Majda Benthami
Le 25/02/2024 à 18h03
#Revue de presse#Revue du web#Incendie#Tanger#Sénégal#Algérie

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