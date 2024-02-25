Revue du web. Les Tangérois sous le choc après un incendie mortel à la Marina

Tanger: les habitants sous le choc après le décès d’un employé d’un commerce dans un incendie qui a également fait 5 blessés à la Marina.
Tétouan: des supporters du Raja affrontent les forces de l’ordre. Les internautes indignés.
La visite du président mauritanien en Algérie émaillée par le décès d’un membre de sa garde rapprochée suite à un accident de la circulation. Réactions.
خمس دول غربية، 🇺🇲 🇬🇧 🇪🇦 🇨🇦 🇭🇲 توصي رعاياها بعدم زيارة منطقة تيندوف لتوصلهم بمعلومات ان هناك شيء يدبر…— الغزواني (@lghezouani) February 24, 2024
تعرض موكب الرئيس الموريتاني🇲🇷 محمد ولد الشيخ الغزواني ل"حادث" و وفاة حارسه الشخصي بنفس المنطقة في اقل من اسبوع... pic.twitter.com/dtJ0qCkEm2
أنباء عن تعرض موكب الرئيس الموريتاني لحادث غامض في طريق عودته من تندوف بعد لقاء مع رئيس الجزائر تبون— الزطاط❤️🛡️🦓 (@zttat) February 22, 2024
وفاة الحرس الشخصي للرئيس ولد الغزواني🤔
طريق لكابرانات كحلة! pic.twitter.com/jb1LsFO5i2
هاهي الحقيقة بانت على لسان الصحافة الموريتانية ،كما سبق وقلنا تم اعتراض سيارة الرئيس الموريتاني و تم إطلاق النار عليه. pic.twitter.com/oeGkp6WrQE— مهدي بلدي Mahdi Baladi 🇲🇦 🇺🇲 (@MahdiBaladi1) February 23, 2024
الرئيس الموريتاني وكانه رهينة تحت التهديد !!!!!!!!!!!!— Amina Ro Mekroun🇲🇦 (@mekroun) February 22, 2024
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الثرثرة المخزنية حول محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني، فضلاً عن كونها تعكس غباء مُروجها، فهي تعكس أيضاً عقدة الاستعلاء لدى #العياشة اتجاه الأشقاء في #موريتانيا 🇲🇷 وتستبطن إهانة للدولة الموريتانية، وكلنا يعلم أن #المخزن لا يزال يدعي أن بلاد المرابطين كانت له تبعاً وهو ما برز في… pic.twitter.com/abOHKJJUJ7— د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) February 23, 2024