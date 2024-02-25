Revue du web. Les Tangérois sous le choc après un incendie mortel à la Marina

الثرثرة المخزنية حول محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني، فضلاً عن كونها تعكس غباء مُروجها، فهي تعكس أيضاً عقدة الاستعلاء لدى #العياشة اتجاه الأشقاء في #موريتانيا 🇲🇷 وتستبطن إهانة للدولة الموريتانية، وكلنا يعلم أن #المخزن لا يزال يدعي أن بلاد المرابطين كانت له تبعاً وهو ما برز في… pic.twitter.com/abOHKJJUJ7