Casablanca: le restaurant Le Béret endommagé par un incendie

L’établissement, faisant partie du groupe Corniche, connu pour sa vue panoramique sur l’océan Atlantique, a été le théâtre d’un incendie dans la matinée de ce vendredi 19 janvier. L’incendie s’est déclenché vers 6h30 du matin, heure à laquelle, évidemment, aucun client n’était sur place.

On ne déplore non plus aucun blessé au sein de l’équipe de l’établissement. Comme le montrent les photos, c’est surtout le mobilier du restaurant qui a souffert de la propagation des flammes.

Dégâts matériels causés par les flammes sur la terrasse du restaurant le Béret à Casablanca.

«Dès l’alerte, le service d’incendie et de sécurité du Complexe Corniche s’est mobilisé à cet effet pour déclencher le plan d’urgence», indique le management du Béret dans un communiqué. Malgré l’étendue des dégâts, les premières constatations laissent penser que l’incident a été circonscrit dans des délais très courts par les services de la Protection civile.

Selon un responsable, des problèmes techniques seraient à l’origine du déclenchement de l’incendie. Le360 a appris qu’une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet pour élucider les circonstances de cet incident.

Dans un communiqué, la direction du complexe Corniche assure que tout sera mis en oeuvre pour que ses clients puissent revenir dans les meilleurs délais et conditions.