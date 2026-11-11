Société

Tanger: quatre mineures interpellées après une vidéo les montrant avec une arme blanche

Capture d'écran d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant quatre filles en possession d’une arme blanche.

Les services de sûreté de Tanger ont réagi sans délai à une vidéo virale montrant quatre filles armées d’un couteau. Les suspectes ont été identifiées et interpellées le jour même.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 19h50

La préfecture de police de Tanger a réagi avec la plus grande fermeté à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant quatre filles en possession d’une arme blanche dans des conditions constituant un danger pour les personnes et les biens sur la voie publique.

Les recherches et investigations menées à la suite de cette vidéo ont révélé qu’il s’agissait d’une affaire traitée par les services de police de la zone de sûreté de Beni Makada, à Tanger, ce mercredi 11 novembre. Ces investigations ont permis d’identifier les suspectes et de procéder à leur interpellation.

Les suspectes, des mineures âgées de 12 à 13 ans, ont été placées sous le coup d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 19h50
#Tanger#DGSN#arme blanche

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