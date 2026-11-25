Selon le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 26 novembre, des projets immobiliers et touristiques en cours de réalisation autour de la forêt de Mediouna, à Tanger, ont relancé le débat sur l’avenir de cet espace boisé, soumis à une pression croissante de l’expansion urbaine. Des acteurs de l’environnement craignent que cette zone, considérée comme l’un des poumons écologiques importants de la ville, ne devienne un terrain ouvert aux extensions foncières et aux projets d’investissement, au détriment de son capital écologique.

Selon des données évoquées par le journal, ces projets s’orientent vers la construction de villas et d’équipements touristiques, dont des cafés de standing situés à proximité de l’espace forestier et du littoral qui s’étend vers Marqala. Cette situation a soulevé, chez des défenseurs de l’environnement, des interrogations sur les limites de l’extension urbaine et le respect des règles de protection des forêts et des espaces naturels, dans une ville qui a connu, ces dernières années, des transformations urbaines rapides.

Les mêmes sources mentionnent un projet foncier d’environ 35 hectares en bordure de la forêt et de ses alentours, avec des informations sur des autorisations pour construire des dizaines de villas. Des militants écologistes demandent que soit clarifiée la situation juridique et foncière des terrains concernés, et que soient précisées la nature des autorisations accordées et leur conformité avec les documents d’urbanisme et les plans approuvés. Le dossier s’est étendu à l’abattage d’arbres, des sources confirmant la coupe d’une vingtaine d’arbres adultes, une opération qui a provoqué la colère d’habitants et de défenseurs de l’environnement, au regard de leur valeur et de leur rôle dans l’équilibre écologique.

Le journal souligne que la forêt de Mediouna n’est pas un simple terrain non bâti, mais un prolongement naturel de la ville et un espace qui contribue à la qualité de l’air et à la préservation de la biodiversité, alors que la protection des espaces verts restants devient plus pressante à Tanger. Les autorités locales, à savoir la wilaya, la région, la commune et les services chargés de l’urbanisme, de l’eau et des forêts, sont appelées à contrôler les chantiers ouverts aux abords de la forêt, à vérifier le respect des autorisations et des plans légaux, et à ouvrir des enquêtes sur l’abattage d’arbres et les modifications susceptibles d’affecter le milieu naturel.