Le chantier du nouveau Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat entre dans sa dernière phase, les travaux actuels portant notamment sur l’aménagement des espaces limitrophes de cet important établissement hospitalier.

Une équipe du 360 s’est rendue sur place pour constater de visu l’avancement de ces ultimes aménagements. Plusieurs hectares entourant le centre hospitalier sont progressivement transformés en espaces verts afin d’améliorer le cadre extérieur de cette nouvelle infrastructure sanitaire.

Des bancs ont notamment été installés dans les espaces aménagés, ainsi que des sanitaires publics. L’objectif est d’offrir un environnement plus accueillant aux patients, à leurs accompagnateurs, au personnel médical ainsi qu’aux visiteurs.

Ces travaux paysagers viennent compléter la construction et l’équipement du nouveau CHU Ibn Sina, appelé à renforcer considérablement l’offre hospitalière et universitaire de la capitale.

Comme l’ensemble des centres hospitaliers universitaires, le CHU remplit trois grandes missions: les soins, l’enseignement et la recherche.

Dans le domaine des soins, il assure des prestations médicales et chirurgicales spécialisées, aussi bien dans le cadre des urgences que des activités programmées.

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Le CHU assume également une importante mission de formation en partenariat avec la Faculté de médecine et de pharmacie et les Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé.

À ce titre, il contribue à «l’enseignement clinique universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique» ainsi qu’à la formation pratique des personnels infirmiers.

La recherche constitue le troisième volet de sa mission, à travers notamment les travaux médicaux et scientifiques menés en collaboration avec les structures universitaires et les établissements partenaires.

Le CHU participe enfin à la réalisation des objectifs définis par l’État en matière de politique de santé publique.

Avec l’aménagement de ses espaces extérieurs, le chantier du nouveau CHU Ibn Sina aborde ainsi ses dernières étapes. Au-delà de l’infrastructure médicale elle-même, les espaces verts et les équipements destinés au public doivent contribuer à intégrer ce vaste complexe hospitalier dans un environnement plus agréable et fonctionnel.