Société

À Rabat, un passage piéton souterrain pour le CHU

La circulation a repris sur le site des travaux du passage souterrain reliant le CHU au campus. (PHOTO YASSINE MAANAN/LE360)

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 17/10/2026 à 09h25

VidéoÀ Rabat, les travaux du passage souterrain piéton entre le Centre universitaire (CHU) et son campus hospitalo-universitaire sont presque achevés, alors que le trafic routier a repris sur l’un des axes les plus animés de la capitale. Les détails.

Les ouvriers s’affairaient ce matin pour la préparation de la cérémonie d’ouverture du passage dédié à la circulation du personnel soignant, des malades et des visiteurs. Le principal objectif de ce passage est de fluidifier et sécuriser les déplacements des médecins, enseignants, étudiants, personnels soignants, patients et accompagnateurs entre les différentes structures du campus.

L’ouvrage est réalisé dans le cadre de la construction du nouvel hôpital Ibn Sina de Rabat, qui remplace l’ancien bâtiment de 1954. L’environnement de l’hôpital a été totalement réaménagé avec l’implantation d’espaces verts tout autour du CHU.

La circulation a repris sur le site des travaux du passage souterrain reliant le CHU au campus. (PHOTO YASSINE MAANAN/LE360)

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 17/10/2026 à 09h25
#Rabat#CHU Ibn Sina#Aménagement#Urbanisme#médecine#Inauguration

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