Tamesna: immersion dans un marché de poisson congelé accessible à tous

Le coup d’envoi de la campagne de vente de poisson congelé à bas prix a été donné ce dimanche matin. À Tamesna, dans la préfecture de Témara, les files d’attente s’étendaient depuis la grande porte d’entrée de la halle aux poissons jusqu’au stand où étaient proposées différentes espèces à des prix défiant toute concurrence, a constaté Le360.

Les produits congélés proposés sont: le merlan à 30 dirhams le kilo, le robiot à 25 dirhams le kilo, le congre à 60 dirhams le kilo, le filet de dorade à 60 dirhams le kilo, les crevettes moyennes à 60 dirhams le kilo, la dorage royale à 70 dirhams le kilo, le thon à 80 dirhams le kilo, la sole à 70 dirhams le kilo et le requin à 35 dirhams le kilo.

Outre Tamesna, plus d’une vingtaine d’autres marchés du même genre ont été mis en place dans d’autres villes comme Salé, Meknès, Marrakech et Agadir. Ces marchés sont ouverts chaque jour au public durant le ramadan. «Cette initiative, qui se consolide chaque année, a commencé en 2019 avec le partenariat du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts», a rappelé Abdelaziz Obaid, coordinateur de l’initiative «Hout Btaman Maakoul», dans une déclaration pour Le360.

Il faut préciser que le poisson congelé provient de grands bateaux de pêche, véritables usines flottantes, qui opèrent tout au long du littoral atlantique marocain avec comme point d’attache le port d’Agadir. Ces armateurs de la pêche hauturière offrent chaque année de grandes quantités de poisson congelé à des prix abordables, même pour les couches défavorisées, durant le ramadan.

Selon Abdelaziz Obaid, quelque 3.000 tonnes de poisson congelé ont été vendues dans le cadre de l’initiative «Hout Btaman Maakoul» en 2023.