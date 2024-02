Laâyoune: les autorités rassurent sur l’approvisionnement des marchés pendant le ramadan

Lors de cette réunion présidée par le secrétaire général de la wilaya de la région, Larbi Lamaghari, en présence des représentants des services extérieurs et départements concernés, les membres de la commission provinciale du contrôle des prix et de la qualité ont souligné que les marchés de la province de Laâyoune affichent une offre abondante et se distinguent par la qualité des produits alimentaires.

Ils ont, dans ce sens, mis l’accent sur la mobilisation globale de tous les services concernés au niveau de la province pour assurer un suivi continu et régulier de la situation de l’approvisionnement du marché, notamment à travers les opérations de contrôle des prix et de la qualité. À cette occasion, le directeur régional du ministère de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Bouwargan a assuré que la situation de l’approvisionnement au niveau de la province est riche et variée, ce qui répondra à la demande des citoyens durant le mois béni.

Contrôle de la qualité des produits alimentaires

De son côté, le directeur régional de l’Agriculture, Abderahmane Omari a relevé que le marché local est largement approvisionné en viandes rouges et blanches, faisant cependant observer que l’augmentation des prix de la viande cameline [chameau, NDLR] est due aux frais de transport des camelins de Dakhla à Laâyoune.

Pour sa part, le chef de service vétérinaire à Laâyoune et Tarfaya de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Mohamed Edahaoui, a souligné que son département est constamment mobilisé, notamment à l’approche du mois de ramadan, en vue de garantir le contrôle de la qualité des produits alimentaires.

Le directeur régional de l’Office national de la pêche maritime à Laâyoune-Sakia El Hamra, Zerouali Khatari a précisé, quant à lui, que les marchés seront suffisamment approvisionnés en poissons, étant donné que ce mois coïncidera avec la saison de pêche au poulpe et de plusieurs autres espèces.

Cette période connaitra également le lancement de la pêche de la sardine, ce qui permettra d’augmenter les quantités débarquées de diverses espèces de poissons très prisés par les consommateurs, a-t-il poursuivi, faisant savoir que le mois de ramadan sera marqué par l’abondance du produit, la stabilité des prix et répondra à la demande des citoyens.