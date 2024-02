Œufs: les prix pourraient baisser pendant le ramadan

Il n’y a pas de souci à se faire ni pour l’approvisionnement ni pour les prix des œufs durant le mois de ramadan prochain. C’est ce qui ressort des propos de Khalid Zaim, vice-président de l’Association nationale des producteurs d’œufs de consommation (ANPO), contacté par Le360. «Au cours de ce mois de Chaâbane, les œufs sont disponibles en bonnes quantités et la production a augmenté pour satisfaire la demande durant le mois de ramadan», déclare-t-il.

Actuellement, note le professionnel, les prix de gros varient entre 1 dirham pour les petits œufs et 1,30 dirham pour les gros. Et durant le mois sacré, les prix devraient se stabiliser et pourraient même baisser après la première semaine, ajoute-t-il.

«Tout est normal. Grâce aux efforts aussi bien des producteurs que des distributeurs, ce produit arrive à toutes les régions avec une bonne qualité et des prix raisonnables», poursuit Khalid Zaim. Selon ce dernier, cela montre que la filière est en train de vivre un retour progressif à la normale, tournant peu à peu la page des difficultés de ces dernières années.

Cette situation a commencé avec le déclenchement de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a donné lieu à une augmentation des prix des matières premières qui, à son tour, a causé une nette hausse des prix des aliments composés, sachant que ces derniers représentent plus de 80% du coût de revient de l’œuf, explique notre interlocuteur. Accablés par des années successives de pertes, accentuées par la stabilité des prix de vente des œufs, certains producteurs ont été contraints d’arrêter leur activité.

Les principales régions de production d’œufs au Maroc

La moyenne annuelle de consommation d’œufs au Maroc est d’environ 200 unités par personne, contre une moyenne annuelle de 224 œufs au niveau mondial. Cette consommation est couverte à 100% par la production nationale, qui varie entre 17 et 20 millions d’œufs par jour. Le surplus de la production, soit environ 5%, est exporté vers les pays africains.

Les principales régions de production d’œufs au Maroc sont Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, et Souss-Massa. Plus en détails, la filière compte 500 fermes d’élevage de poules pondeuses, dont 384 autorisées, 5 centres de conditionnement d’œufs de consommation et 3 unités de transformation des œufs. Le Maroc dispose également de 3 couvoirs de poussins de type ponte avec une capacité de production d’environ 16 millions de poussins annuellement.

Enfin, pour ce qui est de la fabrication d’aliments composés, elle est assurée par 46 usines qui produisent annuellement 3 millions de tonnes d’aliments composés pour volailles.