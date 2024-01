Stress hydrique: à Tanger, une fermeture hebdomadaire de trois jours pour les hammams et les stations de lavage de voitures

Afin de lutter contre les effets d’un stress hydrique majeur et imminent, la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma vient d’annoncer sa décision de fermer l’ensemble des hammams et bains publics de Tanger, ainsi que les stations de lavage de voitures, trois jours par semaine.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 23 janvier 2024, cet accord a été conclu avec les professionnels de ces branches d’activité, pour que cette fermeture ait lieu trois jours par semaine, tous les lundis, mardis et mercredis.

Cette décision, qui sera effective dans les prochains jours, intervient en application d’une série de mesures que les autorités comptent prendre, pour prévenir la pénurie d’eau, en application d’une circulaire émise par le ministère de l’Intérieur, et adressée à l’ensemble des walis et gouverneurs.

Dans ce document, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, appelle à réactiver les commissions régionales chargées du suivi du programme national d’approvisionnement en eau potable et en eau d’irrigation, afin de veiller à l’application de mesures strictes, pour rationaliser la consommation d’eau.

Parmi les mesures qui seront appliquées, des restrictions sur les débits des eaux distribuées ainsi que l’interdiction de l’utilisation des eaux de surface et des nappes phréatiques pour l’arrosage des espaces verts et des terrains de golf.

Cette circulaire interdit aussi de pomper illégalement les eaux des puits et des cours d’eau, d’utiliser cette ressource pour nettoyer les voies et les places publiques à grande eau, ou pour laver des camions ou des machines.

Peu avant l’émission de cette circulaire, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, avait alerté les autorités à propos de l’épuisement des réserves d’eau, et avait annoncé un ensemble de programmes d’urgence afin de faire face à la crise hydrique à laquelle le pays est actuellement confronté.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, la pénurie est si grave que Nizar Baraka n’exclut pas le recours à des coupures momentanées et aux réductions du débit d’eau dans les robinets: «cette situation nécessite la réactivation des commissions régionales, présidées par les walis et les gouverneurs, pour rationaliser l’usage de l’eau et procéder à des coupures localement, en fonction de l’évolution de la situation».

À une séance de questions orales qui lui étaient adressées par des députés du Parlement, le lundi 25 décembre 2023, Nizar Baraka les a informés que «si [le gouvernement] n’avait pas mis en œuvre les projets de raccordement d’eau lancés en août dernier, les autorités auraient opté pour les coupures d’eau potable dans plusieurs régions, dont Rabat et Casablanca».

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau a ainsi tenu à avertir les citoyens de ne plus gaspiller l’eau qu’ils consomment, et à ne plus persister dans des comportements déraisonnables dans l’utilisation qu’ils font de cette ressource, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont été menées par son département.