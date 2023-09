Séisme: un numéro vert pour les étudiants des régions sinistrées

Les pouvoirs publics continuent leur course contre la montre pour que les zones touchées par le séisme du 8 septembre retrouvent une vie normale. Les élèves et les étudiants font aujourd’hui partie des catégories de la population ciblées en priorité. C’est dans ce cadre que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation vient d’annoncer une nouvelle initiative concernant les étudiants des universités issus des zones sinistrées, et qui consiste en la mise en place d’un numéro vert.

Dans son édition du vendredi 29 septembre, Al Ahdath Al Maghribia écrit à ce sujet que le département de tutelle a mis à la disposition des étudiants concernés le numéro 0800000589 qu’ils peuvent contacter pour obtenir des informations sur leur parcours, mais également pour les orienter sur la poursuite de leurs études.

Dans le même sens, ajoute le quotidien, le ministère a donné ses directives à l’ensemble des établissements universitaires et des services concernés pour qu’ils réservent aux étudiants des régions touchées un suivi particulier, et s’assurent qu’ils puissent bénéficier de l’ensemble des services universitaires auxquels ils ont droit.

Comme le rappelle le journal, le plan d’action du gouvernement pour gérer les effets du tremblement de terre prévoit des actions à titre exceptionnel au profit des étudiants des provinces sinistrées, et qui sont consignées dans une circulaire transmise aux présidents des universités. Cette dernière insiste, par exemple, sur une certaine flexibilité au niveau des procédures d’enregistrement dans ces établissements, particulièrement en matière de documents exigés. En effet, de nombreux étudiants concernés ont peut-être perdu des documents administratifs lors du séisme.

Autre mesure phare annoncée dans ladite circulaire: accorder la priorité dans l’octroi des bourses à ces étudiants. Il est aussi question de les faire bénéficier des services de cantine, ainsi que de faciliter leur accès aux internats. La circulaire insiste, en outre, sur l’accompagnement psychologique des étudiants, à travers des centres de soutien.

Sur un autre registre, Al Ahdath Al Maghribia rappelle que le département de tutelle avait préalablement décidé de reporter les dates des concours d’accès aux cycles du master et du doctorat, ainsi que les concours de recrutement des cadres administratifs et des enseignants-chercheurs dans les régions touchées par le séisme, en attendant d’évaluer la situation et de pouvoir ainsi décider des mesures les plus pertinentes à prendre à ce sujet.