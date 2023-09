Séisme: la route menant à Ighil, l’épicentre, rouverte, la vigilance reste de mise

La route menant à Ighil a été rouverte à la circulation après des jours d’obstruction totale. Grâce à l’intervention rapide de la direction provinciale de l’Équipement et de l’eau, en étroite collaboration avec les autorités locales, les automobilistes peuvent à nouveau emprunter cet axe, bien que dans des conditions encore loin d’être optimales, avec des attentes prolongées et une seule voie praticable.

Selon des témoignages recueillis sur place, certaines répliques qui ont suivi le séisme du 8 septembre continuent de provoquer des chutes de pierres, ajoutant des obstacles supplémentaires sur les routes déjà fortement endommagées. Rien que ce jeudi, une nouvelle secousse matinale a causé de nouvelles entraves. Résultat: les équipes sur place redoublent d’efforts, mobilisant toutes les ressources disponibles.

«Dès les premières heures suivant le séisme, d’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés afin de rouvrir à la circulation l’ensemble des tronçons routiers fermés à cause des éboulements et chutes de pierres, dans cette zone montagneuse difficile d’accès, et qui ont entravé fortement l’arrivée des aides et des équipes de secours aux zones affectées par ce séisme», a précédemment indiqué le directeur provincial de l’Équipement, du transport et de la logistique, Hicham Frindi, dans une déclaration à la MAP.

Lire aussi : Séisme: au CHU de Marrakech, un responsable rassure sur l’état de santé des blessés

Ce responsable a noté que la circulation intense sur cet axe routier constitue «un obstacle majeur» devant les équipes d’intervention, appelant les usagers de la route à faire preuve de vigilance et de prudence et à emprunter cette voie uniquement dans les cas d’urgence, afin de permettre aux équipes d’intervention de s’acquitter de leur mission dans les meilleures conditions.

Hicham Frindi a indiqué que le ministère a mobilisé à cette fin près de 60 engins au niveau de la province d’Al Haouz, ainsi que des ressources humaines importantes, outre l’élaboration d’une feuille de route en coordination avec les autorités provinciales.