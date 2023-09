Séisme: au CHU de Marrakech, un responsable rassure sur l’état de santé des blessés

Grâce à une mobilisation exceptionnelle du staff médical du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, la plupart des centaines des blessés admis dans cet établissement de santé se rétablissent et leur état de santé ne présente plus une source d’inquiétude.

«Il y a une nette amélioration générale de l’état de santé des blessés et nous avons réussi à soigner plusieurs cas admis au CHU dans un état grave», explique le Pr. Mohamed Amine Benhima, spécialiste en traumatologie au sein du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Travaillant d’arrache-pied depuis les premières heures ayant suivi le séisme du 8 septembre, le staff médical du CHU de Marrakech a procédé à une interminable série d’opérations chirurgicales d’urgence qui ont pu sauver les jours de dizaines de blessés graves.

«Nous avions les moyens nécessaires et les ressources humaines adéquates. Les autres services du CHU ont également laissé à notre disposition (pour les besoins des opérations chirurgicales, NDLR) les salles dont nous avions besoin et tout s’est passé dans les meilleures conditions possible, malgré la fatigue», se félicite le praticien.

Saïd Yahya, habitant de la province d’Al Haouz, nous raconte qu’il n’a malheureusement pas pu sauver son frère, mort sous les décombres. Arrivé au CHU de Marrakech gravement blessé aux deux jambes, il a lui-même été opéré sur-le-champ et il se trouve actuellement sous surveillance médicale, tout danger pour sa santé étant écarté.

L’établissement a également réussi à tirer d’affaire Fatiha Habbari et sa fille, deux autres victimes qui ont eu la vie sauve grâce à une poutre en bois à laquelle elles s’étaient accrochées la nuit du drame.

Rappelons que les structures de santé de la région de Marrakech-Safi, avec le CHU Mohammed VI en vaisseau amiral, avaient reçu un total de 2.171 blessés. À la date du 12 septembre, 248 y étaient encore soignés.