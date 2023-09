Séisme: prières et hommage aux victimes au temple Beth El de Casablanca

Ce mercredi 13 septembre 2023, la synagogue Beth El s’est drapée d’une aura de recueillement et d’unité, teintée de la douleur partagée et d’une solidarité inébranlable. Les éclats de lumière filtrant à travers les vitraux colorés du lieu sacré éclairaient les visages empreints de tristesse et de compassion des fidèles de confession juive venus rendre hommage aux victimes du séisme du 8 septembre.

Au cours de cette cérémonie, l’ampleur de ce sinistre a été soulignée par des mots sincères et profonds de Serge Berdugo: «Le Maroc vient de subir une des pires catastrophes naturelles de son histoire, qui a causé des milliers de morts, des centaines de sans-abris qui ont tout perdu. Par la grâce de Dieu, comme la très grande majorité des citadins, notre communauté a été préservée et les mausolées de nos Tsadikim n’ont pas subi de dommages».

«Mais devant cet abîme de détresse des habitants isolés dans la région, nous sommes partie prenante de cet admirable élan de solidarité qui anime les Marocains où qu’ils vivent dans le monde», poursuit-il.

Dans cet édifice religieux où les éclats de lumière filtraient doucement à travers les vitraux, Serge Berdugo a aussi tenu à rappeler l’effort considérable déployé par le roi Mohammed VI et le gouvernement pour secourir et soutenir les victimes. Il a, par ailleurs, souligné l’expérience acquise par les équipes multidisciplinaires marocaines lors du séisme d’Al Hoceima en 2004.

Le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc a, en outre, mis en lumière la réactivité de la communauté juive qui, dès le lendemain du séisme, s’est mobilisée pour soutenir les rescapés. Il a évoqué les nombreuses initiatives lancées, de la distribution de repas à Marrakech à la mise en place d’un dispositif dédié à l’acheminement des produits de première nécessité.

Serge Berdugo n’a pas manqué de souligner la collaboration fructueuse avec le Joint Distribution Committee aux États-Unis, en lançant un appel aux fonds dédiés pour soutenir les associations caritatives qui œuvrent sur le terrain. Il a également encouragé la générosité de chacun, tout en soulignant que les besoins colossaux ne pourraient être satisfaits que par un élan de solidarité à la mesure de cette générosité.

Union, émotions et solidarité

Dans la suite de son discours, Serge Berdugo a annoncé la création d’un compte dédié au nom de la Fondation du patrimoine culturel judéomarocain, garantissant ainsi une plateforme sûre et officielle pour centraliser les aides financières destinées aux victimes.

Alors que cette figure de proue de la communauté juive concluait son allocution, un sentiment d’unité et de solidarité palpable enveloppait l’assemblée qui s’apprêtait à invoquer le Kaddish pour le repos de l’âme des défunts et élevant des prières pour le rétablissement des nombreux blessés. Une atmosphère sacrée et émouvante se dessinait dans ce lieu de culte, ancrée dans la spiritualité et la fraternité, en ces heures de profond recueillement.

Au-delà du deuil, cette cérémonie aura été une manifestation vivante de l’union des cœurs et des esprits, dans un Maroc, qui pleure les siens, mais déterminé à se relever. Un moment de grâce où la foi et l’espérance se sont démarquées, rappelant l’indéfectible lien qui unit la communauté juive à sa Mère patrie.