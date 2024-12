Sécurité du Mondial 2030: le pôle DGSN-DGST sonne déjà l’alerte

L’expérience accumulée par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), sous l’impulsion de son directeur Abdellatif Hammouchi, leur ont permis de rester opérationnels pour sécuriser les grandes manifestations sportives. On se souvient de la Coupe du monde des clubs (2013, 2014 et 2022), de la Ligue des champions de la CAF (2021 et 2022), de la Coupe d’Afrique des locaux (2028) ou de la Coupe d’Afrique des nations de futsal (2022 et 2024). Le chef de la division de la sécurité sportive à la DGSN, Hassan Bouzidi, souligne que cette direction travaille de façon continue pour développer les compétences de ses cadres et de ses éléments en vue de la Coupe du monde 2030, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 6 décembre.

Ces préparatifs se déclinent en trois axes principaux: le premier concerne la qualification des ressources humaines via l’élaboration d’un programme intégré de formation dans le domaine de la sécurité sportive, qui s’inspire du protocole de la FIFA (Fédération international de football association). Le deuxième axe porte sur le développement et la modernisation du volet logistique et technologique de l’appareil sécuritaire, tandis que le troisième a trait au renforcement de l’approche participative avec les acteurs institutionnels et tous les intervenants dans le domaine sportif.

A partir des enseignements tirés des précédentes éditions, il s’avère que l’encadrement des spectateurs et des foules demeure tributaire de la mise en place de mécanismes efficaces de coordination ente les différents appareils de police dans le cadre de ce qu’on appelle «la coopération policière internationale».

Les services de sécurité marocains ne trouveront aucune difficulté à s’adapter à ces mécanismes, grâce à leur expérience dans la sécurisation de la Coupe du monde 2018 en Russie et du Mondial du Qatar en 2022. Il est également question de lancer la carte «Fan ID» qui permet aux spectateurs d’obtenir un biller et d’accéder à leur siège numéroté dans le stade.

A une année de la Coupe d’Afrique 2025 et à cinq ans et demi du Mondial 2030, la DGSN poursuit la généralisation des centres de commandement. Des centres modernes et équipés des dernières technologies pour encadrer les foules et anticiper les problèmes.

La DGSN a programmé des sessions de formation en faveur de toutes les nouvelles recrues dans le domaine de la sécurité sportive et de la lutte contre le hooliganisme, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Les différents cadres spécialisés bénéficieront également de cycles de formation organisés par l’Institut royal de police (IRP). Il a été programmé, en outre, une série de sessions de formation au niveau international dans le cadre des échanges d’expérience dans la gestion des grandes manifestations sportives.