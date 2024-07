DGSN: douze nouvelles nominations à des postes de responsabilité dans plusieurs villes du royaume

La DGSN a dévoilé, samedi 6 juillet, la liste de nouvelles nominations à des postes de responsabilités dans les services de sécurité publique et de police judiciaire dans les villes de Casablanca, Agadir, Tan-Tan, Errachidia, Salé, Targuist, Marrakech, Al Hoceima et Taza, et ce dans le cadre d’une dynamique interne visant à infuser du sang neuf et à faire appel aux jeunes compétences sécuritaires expérimentées et capables de contribuer efficacement à assurer la sûreté et la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Approuvées par le Directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, ces nouvelles nominations comprennent 12 postes de responsabilité. Il s’agit des postes de deux adjoints au chef des districts d’Agadir et d’Anfa (Casablanca), ainsi que du chef d’un arrondissement de police à Salé et du chef de la brigade touristique de Casablanca.

Lire aussi : DGSN-DGST: professionnalisme, modernité et une reconnaissance internationale méritée

Ces décisions visent également le placement de cadres sécuritaires à la tête d’autres services déconcentrés de sécurité publique, avec notamment la nomination de deux chefs des services des accidents de la circulation à Errachidia et Salé, d’un commandant du groupement mobile de maintien de l’ordre à Marrakech, et d’un chef par intérim du corps urbain à Targuist, en plus de la nomination du chef d’une brigade affiliée au groupe de protection des installations sensibles à Casablanca.

Des cadres sécuritaires des services déconcentrés de la police judiciaire ont également été promus à des postes de responsabilité. Ainsi, un chef de la police judiciaire à Tan-Tan et les chefs de deux brigades relevant du service régional de la police judiciaire de Taza et d’Al Hoceima ont été nommés.

Lors de la nomination à ces postes, le soin a été pris de choisir des compétences issues de la nouvelle génération de cadres sécuritaires, qui possèdent un sens du professionnalisme, une intégrité et une expérience dûment prouvés et élevés, afin qu’ils puissent mettre en œuvre de manière optimale la nouvelle stratégie de sécurité qui vise à servir la sécurité du citoyen, en renforçant le sentiment de sécurité, en améliorant les services de police et en consolidant l’approche de communication et d’ouverture des services de sécurité.

Lire aussi : DGSN: Abdellatif Hammouchi nomme de nouveaux responsables dans plusieurs villes

Cette liste s’ajoute à celle, annoncée hier, comprenant 31 nominations à des postes de responsabilité dans les services centraux et déconcentrés au niveau des villes de Rabat, Salé, Casablanca, Bouznika, Témara, Safi, Khémisset, Oujda, Guercif, Targuist, Al Aroui et Beni Ensar.