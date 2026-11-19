La récente perturbation du trafic aérien américain, provoquée par une défaillance des systèmes de télécommunications, a conduit l’Association des électroniciens de l’aviation civile (AEAC) à rappeler l’importance de la maintenance et de la fiabilité des infrastructures techniques indispensables à la sécurité aérienne.

Dans son communiqué du 17 novembre, l’association souligne les conséquences opérationnelles et économiques que peuvent entraîner les défaillances des systèmes de communication entre les contrôleurs aériens et les aéronefs. Elle estime que cet incident constitue un rappel de la nécessité d’anticiper les risques susceptibles d’affecter la continuité du trafic aérien.

L’AEAC insiste particulièrement sur le rôle des électroniciens de la sécurité de la circulation aérienne, connus sous l’acronyme ATSEP. Ces professionnels assurent la maintenance, la supervision et le bon fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance, ainsi que des équipements de gestion du trafic aérien (CNS/ATM).

Lire aussi : États-Unis: tous les avions cloués au sol à cause d’un «problème de communication»

Dans cette perspective, l’association recommande une «réévaluation globale et rigoureuse de la stratégie de maintenance et d’ingénierie CNS/ATM». Cette démarche devrait notamment reposer sur le renforcement des compétences techniques internes, la consolidation des structures spécialisées et le renouvellement des équipements conformément aux standards internationaux.

Le communiqué met aussi l’accent sur l’intégration de nouvelles technologies dans les programmes de modernisation, la cyber sécurité, l’intelligence artificielle, l’innovation et la recherche et développement.

L’association souligne, par ailleurs, l’importance de disposer d’équipes techniques qualifiées et permanentes, capables d’assurer la sécurité, la fiabilité et la continuité des infrastructures aéronautiques.

Dans le prolongement de cette démarche, l’AEAC annonce son intention d’engager une réflexion stratégique et d’organiser prochainement des ateliers de travail ouverts aux différents intervenants concernés par la sécurité de la circulation aérienne.

Ces rencontres auront pour objectif de sensibiliser aux risques techniques et d’examiner les moyens de prévenir les incidents susceptibles de perturber le fonctionnement des systèmes de navigation aérienne au Maroc.