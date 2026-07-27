Sécurité aérienne: Air Express Algeria interdite de vol dans l’Union européenne

La Commission européenne a publié la 48e mise à jour de la liste de sécurité aérienne de l’Union européenne (ASL), un dispositif instauré en 2006 pour informer les passagers des compagnies aériennes jugées non conformes aux normes internationales de sécurité.

Parmi les principales nouveautés figure l’inscription de la compagnie algérienne Air Express Algeria, désormais interdite de vol à destination, à l’intérieur et en provenance de l’espace européen, y compris le survol. Cette décision intervient à la suite de «préoccupations majeures» en matière de sécurité identifiées par les experts européens, qui ont relevé des insuffisances significatives dans le respect des standards internationaux.

Air Express Algeria est une compagnie privée fondée en 2002, spécialisée dans le transport aérien au service de l’industrie pétrolière et gazière. Basée principalement à Hassi Messaoud, au cœur du principal bassin pétrolier du pays, elle concentre ses activités sur des missions dédiées aux opérateurs du secteur énergétique. La compagnie exploite une flotte composée notamment d’appareils de type Beechcraft 1900D, LET L-410 UVP-E20 ainsi que de jets de la famille Citation.

La mise à jour de la liste repose sur l’avis unanime du Comité de la sécurité aérienne de l’UE, réuni à Bruxelles du 19 au 21 mai 2026. Présidé par la Commission européenne avec l’appui de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et de la commission des transports du Parlement européen, ce comité fonde ses décisions sur les normes établies notamment par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

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À l’inverse, la révision consacre la sortie de toutes les compagnies certifiées au Kirghizistan de la liste noire, saluant les progrès réalisés par le pays en matière de supervision de la sécurité aérienne au cours des deux dernières décennies.

Au total, 154 compagnies aériennes sont désormais interdites dans l’espace aérien européen. Parmi elles, 126 transporteurs issus de 16 pays sont sanctionnés en raison de défaillances dans la surveillance exercée par leurs autorités nationales. S’y ajoutent 22 compagnies russes, ainsi que six transporteurs individuels d’autres pays, dont Air Express Algeria, épinglés pour de graves lacunes en matière de sécurité.

Par ailleurs, deux compagnies - Iran Air et Air Koryo - restent soumises à des restrictions opérationnelles strictes, limitées à certains types d’appareils.