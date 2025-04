Sécheresse, exportations et fin de saison dopent le prix de l’oignon à Casablanca

Comme dans d’autres villes du Maroc, le prix de l’oignon connaît une hausse notable à Casablanca: au marché de gros de la métropole, il oscille entre 10 et 11 dirhams le kilogramme. Selon Jamaâ Aziz, membre de l’Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca (AMGFLC), ce renchérissement résulte tout simplement d’un décalage entre l’offre et la demande. «Nous sommes à la fin de la saison de production et l’approvisionnement se fait essentiellement en puisant dans les stocks, alors que la demande est toujours aussi soutenue», explique-t-il.

À El Hajeb, principal bassin de production d’oignons au Maroc, le prix de gros avoisine également les 10 dirhams/kg. Ce niveau s’explique en partie par une forte baisse de rendement: les cultures d’oignon, affectées par la sécheresse, produisent désormais 30 à 40 tonnes par hectare, contre 60 tonnes au cours d’une année normale, signale notre interlocuteur.

Autre facteur aggravant: l’importance croissante des exportations. Leur hausse, entre novembre 2024 et janvier 2025, a réduit encore la part de la production disponible sur le marché intérieur. En parallèle, la fin du cycle de production en avril limite davantage l’offre, poursuit-il.

Pour compenser la baisse des stocks disponibles, une partie des marchés s’alimente auprès de la région de Doukkala, avec l’oignon «khdaria». Les prix de gros y sont bien plus bas: entre 3 et 6 dirhams le kilogramme pour l’oignon rouge, et entre 6 et 6,5 dirhams pour l’oignon blanc. Selon Aziz Bada, négociant en légumes, cette variété atteint le consommateur final avec un prix au détail variant de 7 à 8 dirhams le kilogramme.

Des oignons exposés au marché de gros de Casablanca. (K.Sabbar/Le360)