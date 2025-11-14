Société

Santé: le Maroc officiellement reconnu par l’OMS comme pays maîtrisant l’hépatite B

Le siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève en Suisse.

L’OMS a officiellement reconnu le Maroc comme «pays maîtrisant l’hépatite B», consacrant ses progrès en vaccination, dépistage et prise en charge, et le rapprochant de l’objectif d’élimination de la maladie.

Par La Rédaction
Le 14/11/2025 à 17h00

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement annoncé que le Maroc est désormais classé comme «pays maîtrisant l’hépatite B». L’annonce a été faite lors de la session du comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, tenue le 13 novembre 2025 au Caire en Égypte.

Cette distinction marque une étape clé dans les efforts du Royaume pour lutter contre les maladies à caractère épidémique. Elle reflète les progrès importants réalisés dans la prévention, le dépistage et la prise en charge de l’hépatite virale B, une pathologie qui représente un enjeu de santé publique à l’échelle mondiale.

Au-delà de sa portée symbolique, cette reconnaissance rapproche le Maroc de son objectif stratégique: éliminer définitivement l’hépatite B en tant que problème de santé publique.

Des avancées remarquables dans la vaccination et la surveillance

La décision de l’OMS repose sur les performances nationales enregistrées dans plusieurs domaines clés. En premier lieu, la vaccination systématique des nouveau-nés, assurée grâce à un programme national d’immunisation efficace, a permis de réduire considérablement les risques de transmission de la maladie.

Parallèlement, le renforcement du système de surveillance épidémiologique a amélioré la capacité du pays à détecter et à suivre les cas d’hépatite B. Les laboratoires ont, eux aussi, bénéficié d’un important développement de leurs capacités de diagnostic.

Le Maroc a également conçu et mis à jour des protocoles thérapeutiques fondés sur les données du dernier sondage national consacré à l’hépatite virale B, garantissant une prise en charge conforme aux standards internationaux.

#OMS#Santé#Santé Maroc#santé publique#épidemie

