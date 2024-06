Saison estivale 2024: l’ONCF programme plus de 230 trains en circulation chaque jour

«À l’occasion de la saison estivale 2024, l’ONCF se prépare à accueillir des millions de voyageurs à bord de ses trains. Il se mobilise pour accompagner la mobilité croissante de ses clients et s’attèle à leur rendre le voyage plus accessible et agréable», indique l’office sur son site web.

«Le plan spécial été 2024 comprend une offre de train renforcée et des avantages tarifaires et s’inscrit dans la continuité des efforts de l’ONCF pour permettre aux clients nationaux, internationaux et marocains résidents à l’étranger de profiter pleinement de leurs vacances au Maroc», ajoute-t-il.

Ainsi, 30 trains à grande vitesse Al Boraq sont programmés quotidiennement à une cadence de passage toutes les heures, reliant la ville de Tanger à Kenitra, Rabat et Casablanca, et ce, durant toute la journée de 6h à 21h (sauf à 13h) et jusqu’à 22h les dimanches et jours de pointe, fait savoir la même source. Également, les trains Al Boraq relient, en correspondance, Tanger à Meknès, Fès, et Marrakech. Des places offertes sont doublées dans les heures de pointe chaque jour.

Le plan spécial été 2024 de l’ONCF prévoit aussi le renforcement des principales destinations intercités pour les trains Al Atlas, par la circulation de plus de 70 trains par jour reliant le centre du Maroc aux différentes villes desservies par le réseau ferré, dont 30 trains Al Atlas reliant quotidiennement Marrakech à Casa, Rabat, Meknès et Fès avec des horaires adaptés et une cadence horaire (un train chaque heure).

L’offre sera renforcée davantage à destination de Fès, Oujda et Tanger avec en plus, des trains pour les voyages nocturnes de longues distances qui relient Casablanca à Nador et à Oujda offrant un confort optimal et dotés de compartiments agencés en chambre d’hôtel, ajoute l’ONCF, précisant que la desserte de l’aéroport international Mohammed V sera renforcée avec 38 trains navettes rapides (TNR) de et vers Casablanca, soit 1 train chaque heure de 5h à 23h.

Cela s’ajoute à l’offre de proximité étoffée qui sera maintenue sur les axes de Casa-Rabat-Kénitra, Casa-Settat et Casa-El Jadida.

Améliorer l’expérience d’achat

Parallèlement, l’ONCF met en œuvre un plan d’action pour améliorer l’expérience d’achat du billet de train, et ce, dans le cadre de son engagement continu à faciliter l’accès à ses services.

En effet, l’office vise à rendre cet achat plus accessible à travers la mise à disposition de différents canaux de vente à distance pour faciliter l’achat en ligne sur le site www.oncf-voyages.ma, avec possibilité de création de compte, et l’achat de proximité via son réseau de partenaires: Chaabi Cash, Tasshilat, et Cash Plus.

Il veut aussi le rendre plus flexible (à travers des options de prix plus larges, pour encourager les voyageurs à acheter leur billet à l’avance au meilleur tarif) et plus fluide (à travers l’adoption de prix arrondis sur certaines destinations, pour réduire les files d’attentes aux guichets).

Par ailleurs, l’ONCF lance une offre estivale adaptée aux besoins des voyageurs nationaux, internationaux et marocains résidant à l’étranger (MRE). Il s’agit d’une carte touristique multi-voyages, au prix attractif de 50 dirhams, offrant une réduction de 30% sur 10 voyages pour toutes les destinations à bord des trains Al Boraq, Al Atlas et TNR.

Une invitation à la découverte du Maroc

Cette carte, qui sera mise en vente dans toutes les gares ONCF jusqu’au 31 août 2024, représente une réelle invitation à la découverte du Maroc, à tarif avantageux, indique l’office, soulignant que tous ses clients peuvent bénéficier d’une panoplie d’avantages auprès de ses partenaires (service train + auto, accès au Jardin zoologique national de Rabat et aux musées de la Fondation nationale des musées, etc.).

Et de conclure : «Durant toute cette période estivale, l’ONCF mobilisera l’ensemble de ses ressources humaines pour accompagner et assister les voyageurs et leur assurer les bonnes conditions de confort et de sécurité en gare et à bord des trains, et mettra à leur disposition tous les canaux d’information pour s’informer sur ces offres et sur les nouvelles grilles horaires à travers son site marchand www.oncf-voyages.ma et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, ou en contactant le centre de relation client au 2255 ou via le chatbot M’ONCF au 0667652255.»