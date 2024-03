Saisie de 26,6 kg de cocaïne et d’une arme à feu à Nador, deux personnes arrêtées

Les éléments du district provincial de la Sûreté nationale de Nador ont arrêté, ce mardi 26 mars, deux individus âgés de 31 et 48 ans pour leur implication dans une affaire de détention et de trafic de drogues dures.

Leur arrestation a eu lieu sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST). Les mis en cause étaient en possession de 16,6 kilogrammes de cocaïne ainsi que d’une arme à feu.

Cette interpellation a eu lieu dans le cadre d’opérations simultanées menées à Nador et dans la région de Farkhana suite à des soupçons entourant les deux suspects qui s’activaient dans le trafic de cargaisons de cocaïne et leur vente à l’échelle locale. Quelque 16 plaquettes de cette drogue ont ainsi été saisies.

L’enquête et les perquisitions menées ont également abouti à la saisie d’un fusil de chasse et de nombreuses cartouches. Ceci, en plus d’armes blanches, d’une bombe lacrymogène et de 6 véhicules portant des plaques d’immatriculation nationales et étrangères. S’y ajoute une somme d’argent constituant le revenu de ce trafic.

Les suspects ont été soumis à une enquête judiciaire menée par la police judiciaire de Nador sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette affaire et identifier des personnes qui y seraient impliquées.