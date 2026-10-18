Routes, eau et éclairage: Dakhla fait peau neuve pour booster son attractivité

Vue des travaux de réaménagement et de modernisation des infrastructures à Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360)

À Dakhla, plusieurs axes routiers et quartiers font l’objet de travaux de réaménagement. Réfection des chaussées, rénovation des réseaux d’assainissement, modernisation de l’éclairage public et aménagement d’espaces verts sont au programme.

Inscrits dans le plan d’action communal 2022-2027, ces chantiers sont à différents stades d’avancement, certains étant déjà achevés.

«La ville de Dakhla connaît dernièrement d’importantes transformations au niveau de ses infrastructures, notamment les routes, l’assainissement, les plantations et les espaces verts», souligne Soulaimane Rmimech, acteur associatif.

Ces projets s’inscrivent, selon lui, dans le modèle de développement des provinces du Sud, lancé sous l’impulsion du roi Mohammed VI.

Sur le terrain, les changements concernent notamment les principales artères de la ville. L’avenue Al Oualaa a ainsi bénéficié de travaux de réaménagement portant sur la chaussée et les trottoirs. Des espaces verts et des installations sportives et récréatives destinées aux enfants ont également été aménagés.

Les aménagements gagnent également d’autres artères de la ville. Après les travaux engagés sur l’avenue Hassan II, les interventions se poursuivent sur les avenues Hassan Benjelloun et Mohammed Fadel Semlali, avec au programme la réfection des trottoirs et la plantation d’arbres. Certains tronçons de l’avenue Mohammed V sont aussi en cours de réhabilitation, tout comme le front de mer, qui bénéficie de nouveaux aménagements.

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Au-delà des routes, le programme communal porte sur plusieurs équipements publics, notamment les marchés, les places publiques et les terrains de sport de proximité. L’éclairage public fait également partie des infrastructures concernées.

«Aujourd’hui, Dakhla connaît un développement important de ses infrastructures», relève Erragheb Hormatollah, président du conseil communal de Dakhla. Selon lui, le taux de réalisation du programme d’action communal pour la période 2022-2027 avoisine les 80%. Plusieurs projets sont déjà achevés, tandis que certains chantiers affichent un taux d’avancement de 90%.

Parmi les réalisations évoquées figurent la réhabilitation de routes, l’aménagement des marchés et des places publiques, ainsi que le développement des équipements sportifs. «L’ouverture du stade municipal de natation et la création de nouveaux axes routiers font également partie des réalisations accomplies», souligne Erragheb Hormatollah.

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Le réseau d’eau potable fait également partie des infrastructures concernées, avec la réhabilitation prévue d’environ 74 kilomètres de conduites. Le dispositif sera complété par une double conduite principale destinée à assurer la continuité de l’approvisionnement, même en cas de panne sur l’une des conduites.

Pour l’assainissement liquide, une enveloppe d’environ 100 millions de dirhams a été mobilisée par le conseil communal. Elle doit financer la construction et la réhabilitation de plus de 53 kilomètres de réseau, ainsi que le raccordement à une station de traitement des eaux usées. Les eaux traitées pourront également être réutilisées pour l’arrosage des espaces verts.

L’éclairage public fait, de son côté, l’objet d’un programme doté de plus de 42 millions de dirhams. Celui-ci prévoit l’installation de plus de 1.000 poteaux, la réalisation de 22.202 mètres linéaires de réseaux souterrains et la pose de 2.500 luminaires LED. De nouveaux points lumineux doivent compléter le dispositif dans plusieurs quartiers.

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Pour Soulaimane Rmimech, ces investissements devraient également contribuer à renforcer le rôle économique de Dakhla. «Ces transformations vont faire de la ville un pôle économique, créer une dynamique et contribuer à son désenclavement», estime-t-il.

La poursuite des travaux et l’entretien des infrastructures seront déterminants pour inscrire ces aménagements dans la durée. L’enjeu reste de répondre aux besoins des habitants tout en accompagnant le développement urbain et économique de la ville.