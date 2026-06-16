Société

Rixes et dégradations de véhicules à Marrakech: deux mis en cause placés en garde à vue

Une personne arrêtée par la police. (Dessin d'illustration). Mohamed Elkho-Le360

Deux individus ont été interpellés à Marrakech après la diffusion d’une vidéo montrant des affrontements à coups de pierres sur la voie publique, causant des dégâts à plusieurs véhicules. L’enquête se poursuit pour identifier les autres mis en cause.

Par La Rédaction
Le 16/06/2026 à 16h30

La préfecture de police de Marrakech a réagi à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, ce mardi 16 juin 2026, montrant des individus s’affrontant à coups de pierres sur la voie publique et causant des dommages à plusieurs véhicules.

Les investigations menées à partir de cette vidéo ont établi qu’il s’agit d’une affaire pénale actuellement traitée par les services de la préfecture de police de Marrakech. Ces investigations, ouvertes à la suite d’une plainte déposée par l’une des victimes auprès des services de sécurité nationale dans la matinée du même mardi, ont permis d’identifier les suspects et d’en interpeller deux.

Capture d'écran de la vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrant des affrontements à coups de pierres sur la voie publique

Les deux suspects interpellés, âgés de 22 et 27 ans, ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances et tenants de cette affaire. Les investigations se poursuivent en vue d’interpeller les autres participants et coauteurs des faits.

Par La Rédaction
Le 16/06/2026 à 16h30
#Rixes#dégradations de véhicules#Marrakech#DGSN

LEs contenus liés

Société

Un mineur interpellé à Berrechid dans une affaire de coups ayant entraîné la mort

Société

Recherché par Interpol, un Franco-Tunisien interpellé au port Tanger Med

Société

Safi: un individu interpellé pour diffusion de fausses informations sur le bilan des inondations

Société

Trafic de drogue: traqué par la justice suédoise, un ressortissant albanais interpellé à Asilah

Articles les plus lus

1
Port Dakhla Atlantique: réalisé à 62%, le futur hub industrialo-logistique et énergétique voit plus grand
2
À New York, trois restaurants marocains devenus des repères incontournables pour les supporters des Lions de l’Atlas
3
Mondial 2026: le hooliganisme algérien s’invite à Times Square avant Algérie-Argentine
4
Comment les FAR prennent soin de leurs soldats dans la zone Sud
5
Casablanca mobilise des engins amphibies pour nettoyer ses plages
6
Christophe Gleizes, une honte mondiale pour Tebboune
7
Éducation
8
Mondial 2026: après Maroc-Brésil, la presse internationale voit les Lions parmi les grands favoris
Revues de presse

Voir plus