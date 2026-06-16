Rixes et dégradations de véhicules à Marrakech: deux mis en cause placés en garde à vue

La préfecture de police de Marrakech a réagi à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, ce mardi 16 juin 2026, montrant des individus s’affrontant à coups de pierres sur la voie publique et causant des dommages à plusieurs véhicules.

Les investigations menées à partir de cette vidéo ont établi qu’il s’agit d’une affaire pénale actuellement traitée par les services de la préfecture de police de Marrakech. Ces investigations, ouvertes à la suite d’une plainte déposée par l’une des victimes auprès des services de sécurité nationale dans la matinée du même mardi, ont permis d’identifier les suspects et d’en interpeller deux.

Capture d'écran de la vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrant des affrontements à coups de pierres sur la voie publique

Les deux suspects interpellés, âgés de 22 et 27 ans, ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances et tenants de cette affaire. Les investigations se poursuivent en vue d’interpeller les autres participants et coauteurs des faits.