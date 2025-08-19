Revue du web. Saïdia: les forces auxiliaires sauvent des migrants algériens en mer

Des migrants algériens aperçus par la marine royale à Saïdia.

Saïdia: les forces auxiliaires sauvent des migrants algériens en mer

Les images de la réunion de Donald Trump avec les dirigeants Européens font jaser. Extraits.

[ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS |🌍 EUROPE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸 Images de la réunion qui s’est tenue hier dans le Bureau ovale entre Donald Trump et les responsables européens. pic.twitter.com/Rf2bN285Mh — Little Think Tank (@L_ThinkTank) August 19, 2025

Extraordinary images shared by the White House show Europe’s top leaders gathered as Donald Trump held court in the Oval Office, with a pensive Emmanuel Macron, a solemn NATO secretary-general Mark Rutte, Ukraine’s Volodymyr Zelenskyy at the center, and Giorgia Meloni in her… pic.twitter.com/m05DbFfga5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 19, 2025

The EU 🇪🇺 has made Europe meaningless.



European leaders rushed to Washington in numbers, desperate to be seen, desperate to be heard. They came not as partners but as petitioners, waiting for the word of one man who now holds all the cards.



Trump decided what was discussed,… pic.twitter.com/63tw8cu7sr — Daniel Foubert 🇫🇷🇵🇱 (@Arrogance_0024) August 19, 2025

⚠️Les visages résignés et fermés de ces messieurs-dames révèlent tout l'avilissement des nations d'Europe, jadis souveraines et glorieuses, et leur soumission à l'empire marchand d'outre-Atlantique.

👍Trump admire le courage de Poutine.

👎Il méprise la lâcheté des "Européens". pic.twitter.com/snPGTksmgT — François Asselineau 🇫🇷 (@f_asselineau) August 19, 2025

Oslo: le prince héritier Haakon de Norvège accusé de viols dans une affaire secouant la monarchie nordique

⚡️🇳🇴FLASH - Le fils aîné de la princesse de #Norvège Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a été inculpé pour 32 infractions, dont 4 viols. (procureur général) pic.twitter.com/NWX1b4jkg4 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) August 18, 2025

Le fils de la prcsse héritière Mette-Marit de Norvège issu de sa 1ère union avec Morten Borg, Marius Borg Hoiby, a été inculpé pour 32 infractions, dont quatre viols, actes de violence. Le palais 👑 n'a pas communiqué sur la décision du procureur #Norway #monarchy #monarchie pic.twitter.com/fdi6MQDoiV — Monarchies et Dynasties du monde (@Monarchies2000) August 18, 2025

Marius Borg Høybø, 28 ans, fils de la princesse héritière de Norvège, est accusé d'avoir violé plusieurs dizaines de victimes présumées. Il est le beau-fils de l'héritier du trône, le prince héritier Haakon.



Høybø est actuellement en liberté dans l'attente de son procès. pic.twitter.com/DWUkwrxAxs — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) June 29, 2025

Il a vraiment la tête du méchant dans les films https://t.co/rWXzNtT1xS — Tofiño (@Tofkrys) August 18, 2025

Sur cnews pas sur qu'ils en parlent



Blanc riche célèbre issu de la monarchie..bref ce n'est pas un simple quidam dont on pourrait faire la une ,un abruti ,dormant sous une tente une soupe comme seul repas de la journée un migrant idiot ..et parfois malade mental @PascalPraud https://t.co/Yl9x263HVt — Game Jean (@GameJean1) August 19, 2025