Revue du web. Saïdia: les forces auxiliaires sauvent des migrants algériens en mer

Des migrants algériens aperçus par la marine royale à Saïdia.

Revue du webSaïdia: les forces auxiliaires sauvent des migrants algériens en mer; Le viol collectif d’un adolescent de 13 ans à El Jadida continue d’alimenter le débat; Les images de la réunion de Donald Trump avec les dirigeants européens font jaser; Oslo: le prince héritier Haakon de Norvège accusé de viols dans une affaire secouant la monarchie nordique. Round-up.

Par La Rédaction
Le 19/08/2025 à 17h56

Saïdia: les forces auxiliaires sauvent des migrants algériens en mer

Le viol collectif d’un adolescent de 13 ans à El Jadida continue d’alimenter le débat

Les images de la réunion de Donald Trump avec les dirigeants Européens font jaser. Extraits.

Oslo: le prince héritier Haakon de Norvège accusé de viols dans une affaire secouant la monarchie nordique

#Algérie#Immigration clandestine#Marine royale#saïdia#viol#enfants#moussem Moulay Abdallah Amghar#Donald Trump#Dirigeants#Europe

