Revue du web. People: une épouse dépose une plainte contre l’influenceuse Ghita Osfour pour adultère

Ghita Osfour, créatrice de contenu.

Revue du webPeople: une épouse dépose une plainte contre l’influenceuse Ghita Osfour pour adultère; La HMI House, télé-réalité Snapchat, délocalisée hors du Maroc après de nombreuses plaintes d’internautes; Football: les nouveautés de la liste de Walid Regragui pour affronter le Niger. Round-up.

Par La Rédaction
Le 28/08/2025 à 18h10

People: une épouse dépose une plainte contre l’influenceuse Ghita Osfour pour adultère.

La HMI House, télé-réalité Snapchat, délocalisée hors du Maroc après de nombreuses plaintes d’internautes.

Football: les nouveautés de la liste de Walid Regragui pour affronter le Niger.

Par La Rédaction
Le 28/08/2025 à 18h10
#Société#influenceur#Scandale#Téléréalité#Snapchat#Algérie#Football#Équipe du Maroc#Niger

