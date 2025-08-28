Revue du web. People: une épouse dépose une plainte contre l’influenceuse Ghita Osfour pour adultère

🇫🇷🇩🇿🇲🇦 "Je suis un algerien DZ" 🤡



L'influenceur Oiseau, qui participe à l'emission d'astrophysiciens #HMIHouse, a été interpellé à Marrakech avec un de ses amis algerien.



Ils ont filmé et se sont moqués de la police. pic.twitter.com/o916KhcAsN