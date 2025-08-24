Société

Revue du web. Le Maroc se hisse en demi-finale après sa victoire face à la Tanzanie, déclenchant l’euphorie sur la Toile

Oussama Lamlioui avec les Lions de l'Atlas.. ©BackpagePix 2025

Par La Rédaction
Le 24/08/2025 à 17h35

VidéoLe Maroc file en demi-finale après avoir battu la Tanzanie dans une ambiance électrique, la Toile euphorique; Clash entre les rappeurs Don Bigg et Dizzy Dross; La capitaine des Lionnes de l’Atlas Ghizlane Chebbak signe avec le club Saoudien d’Al Ahli... Round-Up.

Football: Le Maroc file en demi-finale après avoir battu la Tanzanie dans une ambiance électrique, déclenchant l’euphorie de la Toile

Clash entre les rappeurs Don Bigg et Dizzy Dross

La capitaine des Lionnes de l’Atlas Ghizlane Chebbak signe avec le club Saoudien d’Al Ahli

#Football#Tanzanie#Lionnes de l'Atlas#Ghizlane Chebbak#Dizzy Dros#Rap

