Revue du web. Le Maroc se hisse en demi-finale après sa victoire face à la Tanzanie, déclenchant l’euphorie sur la Toile

Football: Le Maroc file en demi-finale après avoir battu la Tanzanie dans une ambiance électrique, déclenchant l’euphorie de la Toile
🔐 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧 𝗗𝗘́𝗩𝗢𝗜𝗟𝗘́ 🔐— csport (@csport_ma) August 22, 2025
Sektioui révèle comment le #Maroc a dominé la Tanzanie au #CHAN2024 :
🦁 "Notre force, c'est le collectif"
🎯 Aucune différence titulaires/remplaçants
💪 Confiance totale dans les jeunes
👇 𝗗𝗘́𝗖𝗢𝗨𝗩𝗥𝗘𝗭 𝗟𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗘́𝗚𝗜𝗘… pic.twitter.com/G1BYOFfnv3
Étrange… quand le Maroc perd contre le Kenya, tout le monde parle. Mais quand on élimine l’Angola, la Zambie, la RDC et la Tanzanie chez elle, silence radio. Les locaux ne méritent pas seulement les critiques, il méritent aussi des félicitations. https://t.co/l9jkaHKPhM— PhoenixBattalion (@SpinozaAna3955) August 22, 2025
🇲🇦 🇹🇿 INSOLITE | Soutien historique du Front #Polisario, la #Tanzanie a essayé lors du quart de finale de #CHAN2025 contre le #Maroc d’empêcher les supporters marocains de brandir la carte du Maroc, confirmant leur hostilité à la souveraineté marocaine sur le #SaharaOccidental. pic.twitter.com/JxpLJRnmJ1— La Revue Afrique (@larevueafrique) August 23, 2025
Lors du quart de finale du CHAN 2025 entre le Maroc et la Tanzanie, les autorités tanzaniennes ont tenté d’empêcher les supporters marocains de brandir la carte intégrale du Royaume, reflétant leur hostilité à l’unité territoriale marocaine. Mais la ferveur patriotique pic.twitter.com/dCTUFhM5XH— lareleve.ma (@sitelareleve) August 23, 2025
Nous témoignons que nous vivons sous la devise "Dieu, la patrie, le roi" 🇲🇦👑...— Al-Jamil (@AlJamilMorac) August 23, 2025
🔻De Tanzanie...Stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam...Malgré l'interdiction,le Capo des "Lions" entre avec la carte du #Maroc et chante l'hymne national à l'unisson avec les supporters.#Morocco pic.twitter.com/wwQF87GLAu
Clash entre les rappeurs Don Bigg et Dizzy Dross
Ce qui se passe entre Bigg et Dizzy Dros ne m’intéresse pas, et ne me fait ni chaud ni froid.— PLUME LIBRE (@plumelibre94) August 23, 2025
Le premier, pour moi, sa fin était en 2009, précisément dans un morceau « Jomhor Yhkem », depuis il a changé de DA. Tandis que le deuxième, la musique n’est plus son centre d’intérêt…
La capitaine des Lionnes de l’Atlas Ghizlane Chebbak signe avec le club Saoudien d’Al Ahli