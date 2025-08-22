Revue du web. La campagne de contrôle des motos suspendue, la réaction de la Toile

Contrôles des motos suspendus: la décision du chef du gouvernement enflamme la Toile

#Maroc 🇲🇦 - Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a appelé hier Abdessamad Kayouh, le ministre du Transport et de la Logistique, à suspendre la campagne de surveillance des cyclomoteurs, qui a commencé à s'intensifier rapidement ces derniers jours et a suscité un… https://t.co/iapHYqbrvu pic.twitter.com/lJd4AXxtR3 — Morocco News 🇲🇦 (@Moroccolitik) August 22, 2025

هنيئا لنا pic.twitter.com/cXuXgEsV6x — ליהאודי (@lihoudii) August 22, 2025

C90 a permis de désenclaver les quartiers et villages sans solution de transport !



Demandez à des jeunes d'Ourika, d'ait ourir, d'Amzmiz — SOTA (@Souta_knave) August 21, 2025

Faut confisquer toutes les voitures qui ne sont pas bridées à 120km/h, pourquoi avoir des voitures qui roulent à 200 km/h alors que les routes sont bloquées à 120km/h ! Allez 130km/h c'est pas mal !! — SOTA (@Souta_knave) August 21, 2025

Ouverture d’une enquête après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de photos et de vidéos d’un mariage où figurait une personne recherchée par les autorités

Un ancien international de basket palestinien tué par l’armée israélienne

🚨🇵🇸🇮🇱🏀 ALERTE INFO



L’international palestinien de basket Mohammad Shalaan a été TUÉ PAR DES TIRS ISRAÉLIENS à Gaza, alors qu’il tentait de récupérer de la nourriture pour ses enfants.



Il laisse derrière lui six enfants, dont sa fille Mariam (6 ans), atteinte d’une… pic.twitter.com/vo03b2BT1t — Impact (@ImpactMediaFR) August 20, 2025

"Il a été tué alors qu'il cherchait de la nourriture pour ses enfants" : l'international palestinien de basket Mohammad Shalaan est mort à Gaza https://t.co/H63umtaTEK — franceinfo (@franceinfo) August 20, 2025

Former national basketball player Mohammed Shaalan was shot dead by the occupation while desperately searching for medicine and food for his daughter Maryam, who suffers from kidney failure and blood poisoning. pic.twitter.com/1z8FRAQqWk — WearThePeace (@WearThePeaceCo) August 20, 2025

La Fédération palestinienne de basket a confirmé ce jeudi à Franceinfo la mort de Mohammad Shalaan. Le joueur de 40 ans a été tué par des tirs de l’armée israélienne à Gaza, alors qu’il tentait de se procurer de la nourriture pour ses six enfants.https://t.co/iGONokr9yM — RMC Sport (@RMCsport) August 21, 2025