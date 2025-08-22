Société

Revue du web. La campagne de contrôle des motos suspendue, la réaction de la Toile

Un motocycliste contrôlé par un policier. (Photo d'illustration)

Revue du webContrôles des motos suspendus: la décision du chef du gouvernement enflamme la Toile; Ouverture d’une enquête après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de photos et de vidéos d’un mariage où figurait une personne recherchée par les autorités; Un ancien international de basket palestinien tué par l’armée israélienne. Round-Up.

Par La Rédaction
Le 22/08/2025 à 18h27

Contrôles des motos suspendus: la décision du chef du gouvernement enflamme la Toile

Ouverture d’une enquête après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de photos et de vidéos d’un mariage où figurait une personne recherchée par les autorités

Un ancien international de basket palestinien tué par l’armée israélienne

Par La Rédaction
Le 22/08/2025 à 18h27
#Revue du web#police#Akhannouch#Gaza#Justice

Revue du web. Education: El Midaoui supprime les concours d'accès aux masters, remplacés par une sélection sur dossier

Revue du web. Les motocyclistes subissent des contrôles renforcés

Revue du web. Saïdia: les forces auxiliaires sauvent des migrants algériens en mer

Revue du web. El Jadida: un adolescent de 13 ans victime d'un viol collectif au Moussem Moulay Abdellah Amghar

Revue du web. Les autorités serrent la vis contre les motocyclistes. Ces derniers expriment leur désarroi sur Facebook

