Revue du web. Oujda: en images, un énorme incendie a ravagé un marché local

La question lunaire d'Omar Chraibi, journaliste marocain, posée à Gareth Southgate :



« On est allé en demi-finale de la CDM et on a des joueurs du même niveau que l'Angleterre. Vous avez des conseils pour Regragui ? »



On joue l'#EURO2024. 🤨pic.twitter.com/FJrRpqaSvl