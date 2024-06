Revue du web. Les Marocains ont célébré lundi Aïd Al-Adha

C'est une blague ou quoi ? Le gars il se casse le nez on le fait sortir du terrain il y a un arrêt de jeu on refuse de le remplacer et on lui met un carton parce qu'il revient pour faire comprendre à l'arbitre qu'il sait pas faire son travail ?#Mbappè #AUTFRA #FRAAUT pic.twitter.com/VBl3nfIjEw