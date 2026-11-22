🤕 "Il n'y a aucune empathie envers Musiala. Il est considéré comme un produit. On parle d'un joueur de 23 ans, qui ne sait même pas ce qu'il se passe dans son corps, et l'un de ses dirigeants s'inquiète d'abord de sa "rentabilité" avant de penser à sa santé."



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