Marrakech: la 23ème édition du Festival international du film bat son plein cette semaine.
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة #المهرجان_الدولي_للفيلم_بمراكش ، مرفوقا بصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم، السبت 21 نونبر بقصر البديع بمراكش، حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة #الملك_محمد_السادس ، نصره الله، بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة والعشرين pic.twitter.com/3SGTCvwveq— MEDI1TV (@Medi1TV) November 22, 2026
L'hommage à Jeff Goldblum au Festival International du Film de Marrakech#JeffGoldblum #FestivalDeMarrakech #Cinéma #FIFM #SNRTnews pic.twitter.com/4wfRgyWwtl— SNRTnews FR (@SNRTNewsfr) November 21, 2026
⭐🎬L’Étoile d’or du Festival international du film de Marrakech a été attribuée ce samedi 21 novembre à l’acteur américain Jeff Goldblum.— MEDI1TV (@Medi1TV) November 22, 2026
Lors de son discours, Jeff Goldblum a exprimé, ses vifs remerciements à SM le #RoiMohammedVI, à l'occasion de la cérémonie d’hommage qui… pic.twitter.com/oEJbN0vNDq
Stars marocaines et internationales ont foulé le tapis rouge de la 23e édition du FIFM. Retour sur les temps forts de cette soirée inaugurale, entre glamour, rencontres et célébration du septième art.#Marrakechfestival pic.twitter.com/sOfwslIYtz— 2M.ma (@2MInteractive) November 21, 2026
Casablanca: bad buzz pour un équipementier sportif pris d’assaut par des revendeurs à l’occasion d’une promotion.
Football: le jeune Ibrahim Rabbaj, 17 ans, attise les convoitises.
Rebbaj a du talent, il progresse mais ne tiendrait pas aujourdhui dans une equipe de 1ere division nulle part a cause de sa puissance physique limitee. Comme le reste du groupe. Un bon groupe pour la prochaine coupe du monde U20 en 2029. Hadidi Laaraj decevants.— Amine Bennis (@AmineBennis2) November 20, 2026
Allemagne: les dirigeants du Bayern Munich pointés du doigt pour le traitement médiatique infligé à leur joueur en proie à des problèmes cardiaques.
🚨🚨🚨 LE BAYERN MUNICH N’EXCLUT PLUS DE VENDRE JAMAL MUSIALA 🇩🇪 ET NE S’EN CACHE PLUS !!!! 🤯😰— Actu Foot (@ActuFoot_) November 20, 2026
Karl-Heinz RUMMENIGGE 🇩🇪 s’inquiète de l’état de santé du joueur et de son avenir :
🗣️ « Nous soupçonnons qu’il lui sera DIFFICILE DE RETROUVER SON NIVEAU PRÉCÉDENT. 😨
Il a un… pic.twitter.com/7I72k1IVeH
Nous voulons afficher notre SOUTIEN TOTAL à Jamal Musiala. 🤍✊— RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) November 21, 2026
Musiala a été diagnostiqué d'un problème neurologique, pouvant provoquer de brèves absences, y compris pendant les matchs.
Depuis, plusieurs dirigeants du Bayern lui ont MANQUÉ DE RESPECT en évoquant une… pic.twitter.com/M7qgE85frj
🚨🚨 La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, DÉNONCE FERMEMENT l’attitude des dirigeants du Bayern Munich envers Jamal MUSIALA 🇩🇪 😳👇 :— Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2026
🗣️ « Nous sommes profondément préoccupés par les déclarations publiques répétées des dirigeants du Bayern, qui remettent en question le… https://t.co/hSKCa0ybIq pic.twitter.com/Xqsb9XTH38
🤕 "Il n'y a aucune empathie envers Musiala. Il est considéré comme un produit. On parle d'un joueur de 23 ans, qui ne sait même pas ce qu'il se passe dans son corps, et l'un de ses dirigeants s'inquiète d'abord de sa "rentabilité" avant de penser à sa santé."— Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) November 21, 2026
🗣️ @EltoMok pic.twitter.com/HB6z5dvIBe
🚨 « LE FC HOLLYWOOD EST DE RETOUR » : LES PROPOS DE RUMMENIGGE FONT GRINCER DES DENTS ! 😳— Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) November 22, 2026
Après les déclarations de Karl-Heinz Rummenigge sur l'avenir de Jamal Musiala 🇩🇪, de nombreux supporters du Bayern dénoncent le manque d'empathie de la direction envers le joueur, encore… pic.twitter.com/JKyCJZefRs