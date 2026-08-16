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Revue du web. Maroc-Algérie: les Lionnes de l’Atlas battues aux tirs au but en petite finale de la CAN

Le match pour la troisième place de la CAN féminine 2025 entre le Maroc et l'Algérie, disputé le samedi 15 août au stade olympique de Rabat.

Revue du webMaroc-Algérie: les Lionnes de l’Atlas battues aux tirs au but en petite finale de la CAN; Animaux errants: une nouvelle loi entre en vigueur et prévoit de lourdes sanctions, dont des peines de prison; Marrakech: l’influenceuse Soukaina Glamour placée en détention pour atteinte à la pudeur; Égypte: stupeur après une bagarre filmée entre les deux épouses de Houssam Hassan... Round-up.

Par La Rédaction
Le 16/08/2026 à 17h53

Maroc-Algérie: les Lionnes de l’Atlas battues aux tirs au but en petite finale de la CAN.

Animaux errants: une nouvelle loi entre en vigueur et prévoit de lourdes sanctions, dont des peines de prison.

Marrakech: l’influenceuse Soukaina Glamour placée en détention pour atteinte à la pudeur.

Égypte: stupeur après une bagarre filmée entre les deux épouses de Houssam Hassan.

Par La Rédaction
Le 16/08/2026 à 17h53
#Maroc#Algérie#CAN féminine#Football#Animaux errants#Loi#Marrakech#Soukaina Glamour#Réseaux sociaux#Prison#Egypte#Houssam Hassan

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