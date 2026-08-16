Revue du web. Maroc-Algérie: les Lionnes de l’Atlas battues aux tirs au but en petite finale de la CAN

Maroc-Algérie: les Lionnes de l’Atlas battues aux tirs au but en petite finale de la CAN.
Le même scénario que contre le Cameroun 🇨🇲.— M. Pierre K.L (@pikolo86) August 15, 2026
Vous obtenez un penalty en fin de match , vous loupez ce dernier.
Lors des TAB vous ratez 3 TAB.
C’est grave pour le Maroc 🇲🇦
Donc le Maroc obtient un penalty pour une faute (pas vraiment évidente) identique en demie face au Cameroun et lors du match pour la 3e place contre l’Algerie. Et à chaque fois, le penalty n’est pas transformé. Quand ça ne veut pas…— Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) August 15, 2026
Ils savant pas tirer les penalty au Maroc j’crois https://t.co/0fcdWC1T94— . (@Bavardance28) August 16, 2026
🚨🚨😱 NOUVEAU SCÉNARIO FOU DANS CETTE CAN FÉMININE !!! 🤯🇲🇦🇩🇿— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 15, 2026
NOUVEAU penalty à la dernière minute pour les Marocaines et encore une fois… PENALTY RATÉ !!! ❌❌
Les Lionnes de l’Atlas pouvaient définitivement s’offrir la 3ème place dans cette CAN FÉMININE ! pic.twitter.com/fsnP85Era1
Les joueurs marocains et les penaltys... pic.twitter.com/NccqoKnN3T— Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) August 15, 2026
Animaux errants: une nouvelle loi entre en vigueur et prévoit de lourdes sanctions, dont des peines de prison.
Marrakech: l’influenceuse Soukaina Glamour placée en détention pour atteinte à la pudeur.
Égypte: stupeur après une bagarre filmée entre les deux épouses de Houssam Hassan.
En Égypte, un violent différend a éclaté entre... les deux femmes du sélectionneur égyptien, Hossam Hassan. 🇪🇬😳— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 15, 2026
Le conflit a dégénéré en échauffourée avec coups et tirage de cheveux, avant que des jeunes et des passages n'interviennent dans la bagarre. pic.twitter.com/pvRUSMtAsD
Le pauvre Hossam Hassan— zlayjiya (@zlayjiya) August 15, 2026
Pendant que les femmes de Hossam Hassan profitent tranquillement du soleil et du luxe sur la côte Nord, le pauvre homme, lui, semble avoir été laissé de côté avec sa crise 😂 Elles bronzent, profitent de la vie et prennent du bon temps, pendant que… pic.twitter.com/PNNTMGrjIP
🔴 القاهرة 24— Aｍ尺⚡ (@EngAmr2000) August 16, 2026
❗️"حسام حسن بيتحارب وهو المستهدف"..
أول تعليق من دان زوجة حسام حسن بعد واقعة المشاجرة:
◾️القصة مش قصة زوجتين، حسام المستهدف عشان يمشي
◾️حسام بيتحارب ولو حد عايز يوقع حد هيعمل اللي بيحصل دلوقتي
◾️حسام لا حول له ولا قوة وبيحاول يحل بين البيتين، لكن اللي بيحصل… https://t.co/hqBFtsZIzI pic.twitter.com/UNX6EGt8Qp
JE VIENS D’APPRENDRE QUE L’ENTRAÎNEUR DE L’ÉGYPTE 🇪🇬, HOSSAM HASSAN, A DEUX ÉPOUSES 🥲.— Didier🇨🇮kamou🇨🇮🇲🇦 (@Didier1234kamo) August 15, 2026
👇 L’AFFAIRE DE L’AGRESSION DE L’ÉPOUSE DE L’ENTRAÎNEUR 🇪🇬 PAR SA PREMIÈRE FEMME ET SES FILLES… QUELLE HISTOIRE ROCAMBOLESQUE ☹️ pic.twitter.com/a7KM7KIcDC
أحمد موسى قلب استوديو صدى البلد من أخبار سياسية واجتماعية وفي بعض الأحيان رياضية:— Mounir Khalifa (@Mounir74khlifa) August 16, 2026
المرة دي هبت من خالص وقلبه على محكمة أحوال شخصية وعملي فيها قاضي وبيستمع لمحامي زوجات حسام حسن . وخصوصيات بيت المدرب الوطني بقت مادة دسمة للجمهور العربي يقعد سواء في القهوة أو على الكنبة في البيت…