Revue du web. Maroc-Algérie: les Lionnes de l’Atlas battues aux tirs au but en petite finale de la CAN

Le match pour la troisième place de la CAN féminine 2025 entre le Maroc et l'Algérie, disputé le samedi 15 août au stade olympique de Rabat.

Maroc-Algérie: les Lionnes de l’Atlas battues aux tirs au but en petite finale de la CAN.

Le même scénario que contre le Cameroun 🇨🇲.

Vous obtenez un penalty en fin de match , vous loupez ce dernier.

Lors des TAB vous ratez 3 TAB.



C’est grave pour le Maroc 🇲🇦 — M. Pierre K.L (@pikolo86) August 15, 2026

Donc le Maroc obtient un penalty pour une faute (pas vraiment évidente) identique en demie face au Cameroun et lors du match pour la 3e place contre l’Algerie. Et à chaque fois, le penalty n’est pas transformé. Quand ça ne veut pas… — Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) August 15, 2026

Ils savant pas tirer les penalty au Maroc j’crois https://t.co/0fcdWC1T94 — . (@Bavardance28) August 16, 2026

🚨🚨😱 NOUVEAU SCÉNARIO FOU DANS CETTE CAN FÉMININE !!! 🤯🇲🇦🇩🇿



NOUVEAU penalty à la dernière minute pour les Marocaines et encore une fois… PENALTY RATÉ !!! ❌❌



Les Lionnes de l’Atlas pouvaient définitivement s’offrir la 3ème place dans cette CAN FÉMININE ! pic.twitter.com/fsnP85Era1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 15, 2026

Les joueurs marocains et les penaltys... pic.twitter.com/NccqoKnN3T — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) August 15, 2026

Animaux errants: une nouvelle loi entre en vigueur et prévoit de lourdes sanctions, dont des peines de prison.

Marrakech: l’influenceuse Soukaina Glamour placée en détention pour atteinte à la pudeur.

Égypte: stupeur après une bagarre filmée entre les deux épouses de Houssam Hassan.

En Égypte, un violent différend a éclaté entre... les deux femmes du sélectionneur égyptien, Hossam Hassan. 🇪🇬😳



Le conflit a dégénéré en échauffourée avec coups et tirage de cheveux, avant que des jeunes et des passages n'interviennent dans la bagarre. pic.twitter.com/pvRUSMtAsD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 15, 2026

Le pauvre Hossam Hassan



Pendant que les femmes de Hossam Hassan profitent tranquillement du soleil et du luxe sur la côte Nord, le pauvre homme, lui, semble avoir été laissé de côté avec sa crise 😂 Elles bronzent, profitent de la vie et prennent du bon temps, pendant que… pic.twitter.com/PNNTMGrjIP — zlayjiya (@zlayjiya) August 15, 2026

🔴 القاهرة 24



❗️"حسام حسن بيتحارب وهو المستهدف"..

أول تعليق من دان زوجة حسام حسن بعد واقعة المشاجرة:



◾️​القصة مش قصة زوجتين، حسام المستهدف عشان يمشي



◾️​حسام بيتحارب ولو حد عايز يوقع حد هيعمل اللي بيحصل دلوقتي



◾️​حسام لا حول له ولا قوة وبيحاول يحل بين البيتين، لكن اللي بيحصل… https://t.co/hqBFtsZIzI pic.twitter.com/UNX6EGt8Qp — Aｍ尺⚡ (@EngAmr2000) August 16, 2026

JE VIENS D’APPRENDRE QUE L’ENTRAÎNEUR DE L’ÉGYPTE 🇪🇬, HOSSAM HASSAN, A DEUX ÉPOUSES 🥲.

👇 L’AFFAIRE DE L’AGRESSION DE L’ÉPOUSE DE L’ENTRAÎNEUR 🇪🇬 PAR SA PREMIÈRE FEMME ET SES FILLES… QUELLE HISTOIRE ROCAMBOLESQUE ☹️ pic.twitter.com/a7KM7KIcDC — Didier🇨🇮kamou🇨🇮🇲🇦 (@Didier1234kamo) August 15, 2026

أحمد موسى قلب استوديو صدى البلد من أخبار سياسية واجتماعية وفي بعض الأحيان رياضية:

المرة دي هبت من خالص وقلبه على محكمة أحوال شخصية وعملي فيها قاضي وبيستمع لمحامي زوجات حسام حسن . وخصوصيات بيت المدرب الوطني بقت مادة دسمة للجمهور العربي يقعد سواء في القهوة أو على الكنبة في البيت… — Mounir Khalifa (@Mounir74khlifa) August 16, 2026