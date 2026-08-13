Société

Revue du web. Les Marocains ont pu observer mercredi une éclipse partielle du Soleil

Une dame observant l'éclipse du 12 août 2026 à Laâyoune (H.Yara/Le360).

Revue du webLes Marocains ont pu observer, mercredi 12 août 2026, une éclipse partielle du Soleil. Un avant-goût de l’éclipse du 2 août 2027, qui sera totale dans plusieurs régions du nord du Royaume; Justice: poursuivie pour atteinte à la pudeur, Soukaina Glamour arrêtée à l’aéroport Mohammed V alors qu’elle tentait de quitter le territoire; Football: les Lionnes de l’Atlas échouent une nouvelle fois dans leur quête du titre continental; People: après dix ans de vie commune, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont enfin mariés... Round-up.

Par La Rédaction
Le 13/08/2026 à 18h01

Les Marocains ont pu observer, mercredi 12 août 2026, une éclipse partielle du Soleil. Un avant-goût de l’éclipse du 2 août 2027, qui sera totale dans plusieurs régions du nord du Royaume.

Ambiance de l'éclipse solaire, le 12 août 2026 sur Cap-Spartel à Tanger (S.Kadry/Le360).. سعيد قدري

Justice: poursuivie pour atteinte à la pudeur, Soukaina Glamour arrêtée à l’aéroport Mohammed V alors qu’elle tentait de quitter le territoire.

Football: les Lionnes de l’Atlas échouent une nouvelle fois dans leur quête du titre continental.

People: après dix ans de vie commune, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont enfin mariés.

Par La Rédaction
Le 13/08/2026 à 18h01
#Eclipse#Soukaina Glamour#Arrestation#Lionnes de l'Atlas#CAN#People#Cristiano Ronaldo#mariage

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