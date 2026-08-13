Revue du web. Les Marocains ont pu observer mercredi une éclipse partielle du Soleil

Les Marocains ont pu observer, mercredi 12 août 2026, une éclipse partielle du Soleil. Un avant-goût de l’éclipse du 2 août 2027, qui sera totale dans plusieurs régions du nord du Royaume.
Ambiance de l'éclipse solaire, le 12 août 2026 sur Cap-Spartel à Tanger (S.Kadry/Le360).. سعيد قدري
Justice: poursuivie pour atteinte à la pudeur, Soukaina Glamour arrêtée à l’aéroport Mohammed V alors qu’elle tentait de quitter le territoire.
Football: les Lionnes de l’Atlas échouent une nouvelle fois dans leur quête du titre continental.
People: après dix ans de vie commune, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont enfin mariés.