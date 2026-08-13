Revue du web. Les Marocains ont pu observer mercredi une éclipse partielle du Soleil

Une dame observant l'éclipse du 12 août 2026 à Laâyoune (H.Yara/Le360).

Les Marocains ont pu observer, mercredi 12 août 2026, une éclipse partielle du Soleil. Un avant-goût de l’éclipse du 2 août 2027, qui sera totale dans plusieurs régions du nord du Royaume.

Ambiance de l'éclipse solaire, le 12 août 2026 sur Cap-Spartel à Tanger (S.Kadry/Le360).. سعيد قدري

Justice: poursuivie pour atteinte à la pudeur, Soukaina Glamour arrêtée à l’aéroport Mohammed V alors qu’elle tentait de quitter le territoire.

Football: les Lionnes de l’Atlas échouent une nouvelle fois dans leur quête du titre continental.

INCROYABLE ! MICHAELY BIHINA 🇨🇲 A STOPPÉ 3 TIRS AUX BUTS ET 1 PÉNALTY EN DEMI-FINALE DE CAN FÉMININE !!!!!! 🧤👩



Le Cameroun 🇨🇲 a sorti le Maroc 🇲🇦 et jouera le Malawi 🇲🇼, qui a sorti l’Algérie 🇩🇿, EN FINALE. pic.twitter.com/hZUB0sJDQ4 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 13, 2026

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗪𝗜 𝗘𝗧 𝗟𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗘𝗥𝗢𝗨𝗡 𝗦'𝗔𝗙𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗢𝗡𝗧 𝗘𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝗙𝗘́𝗠𝗜𝗡𝗜𝗡𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! 🇲🇼⚔️🇨🇲



VICTOIRE AUX TIRS AU BUT CONTRE LE MAROC !!!! ✅💪🏿🇲🇦



Première CAN de son histoire et PREMIÈRE FINALE pour le… pic.twitter.com/njmzg0GtTS — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 12, 2026

Le Cameroun réussit la performance d'éliminer le Maroc à domicile aux tirs au but. La gardienne des Lionnes Michaely Bihina a été phénoménale sur ce match... Malawi ou Cameroun ? Une finale ouverte. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 12, 2026

Une équipe éliminée en qualifications et repêchée grâce au classement FIFA après l'élargissement de la compétition va donc jouer la finale après avoir sorti tour à tour le Nigeria et le Maroc. Si on t'explique le Cameroun et que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué — Mansour Loum⭐️⭐️ (@Mansour_Loum) August 12, 2026

People: après dix ans de vie commune, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont enfin mariés.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez officialisent leur mariage BIR -C pic.twitter.com/bbUtN4FR27 — Ibrahim (@Ibrahim43695326) August 12, 2026

💍 Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont officialisé leur mariage en publiant une photo de leurs mains habillées de leurs alliances. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la plus grande discrétion.https://t.co/X9ZruGaABA — RMC Sport (@RMCsport) August 11, 2026

Après dix ans d'une romance ultra-médiatisée, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont scellé leur amour lors d'un mariage civil très intime à Cascais, ce mardi 11 août 2026.

➡️ https://t.co/bISZW1Ly3d pic.twitter.com/RjuGUQw1C7 — Planet.fr (@planet_fr) August 12, 2026

Ronaldo a épousé Georgina, d’origine Argentine 🇦🇷 pour bénéficier du statut de champion du monde par alliance pic.twitter.com/3Io0nazFNT — Imperator🇸🇳 (@Elh_Mrr) August 11, 2026

🔴INFO/ La photo des alliances de mariage de CR7 et Georgina, publiée par Cristiano Ronaldo sur Instagram, a dépassé les 7 millions de likes et 500 000 commentaires en seulement 1 heure. pic.twitter.com/bBAWL2IJV0 — Chronik.cd (@chronik_cd) August 12, 2026