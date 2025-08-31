Revue du Web. Le Maroc remporte le troisième CHAN de son histoire après un match à rebondissements

Les Lions de l'Atlas sacrés champions du CHAN 2024.

Football: le Maroc remporte le troisième CHAN de son histoire après un match à rebondissements.

And it's 🇲🇦 Morocco, again!



They secure a record third CHAN title after beating first-time finalists Madagascar 3-2 in a thrilling finale here. Deserved winners.#CHAN2024 pic.twitter.com/hTiwc7rD37 — Gary Al-Smith (@garyalsmith) August 30, 2025

Le but de 𝗙𝗢𝗨 de Madagascar pour ouvrir le score face au Maroc 🇲🇦 en 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙀 du CHAN 2025 ! 🇲🇬🚀🤯 pic.twitter.com/52OL3FI1cu — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) August 30, 2025

Le but complètement fou d'Oussama Lamlioui qui donne l'avantage au Maroc dans la finale du CHAN à 10 minutes de la fin. 🤯🚀 pic.twitter.com/tA9NZdUbKI — 𝔹𝕠𝕥𝕠𝕝𝕒ℕ𝕖𝕨𝕤 (@_Botola_News) August 30, 2025

LE MAROC 🇲🇦 C’EST:



- VAINQUEUR DE LA CAN U23



- VAINQUEUR DE LA CAN ET DE LA COUPE ARABE DE FUTSAL



- VAINQUEUR DU CHAN



- VAINQUEUR DE LA CAN U17



- FINALISTE DE LA CAN U20



- FINALISTE DE LA CAN FÉMININE



- BRONZE AUX JO



- DEMI-FINALE DE COUPE DU MONDE pic.twitter.com/cv9TbzUM2I — Jebran (@Jeb_Bady) August 30, 2025

Rabie Hrimat, une véritable leçon de persévérance : trois fois meilleur joueur du Botola et ignoré par Walid Regragui, il saisit sa chance au CHAN et décroche le titre de meilleur joueur local d’Afrique ! 🤩 pic.twitter.com/QUqHfHBUQd — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) August 30, 2025

À Lille, les épatants débuts de Hamza Igamane.

𝑰𝒏𝒕𝒆́𝒈𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔 🤯



1 entraînement, 1 match, 45 minutes, 2 buts et 1 cri de guerre mené 📢



Hamza Igamane est bel et bien là messieurs dames 😍#FCLLOSC pic.twitter.com/DBoyEWqmji — LOSC (@losclive) August 30, 2025

Bienvenue dans la Ligue des Talents, monsieur Hamza Igamane pic.twitter.com/NDgKAeJFKO — Scipion (@Scipionista) August 30, 2025

🚨🇲🇦 Hamza Igamane (22) with 2 GOALS on his debut for Lille! ⚽️⚽️⚡️



They signed him from Rangers, £10.4m deal. Last season for Rangers, he registered 19 goal contributions. pic.twitter.com/wnBgXmax1J — EuroFoot (@eurofootcom) August 30, 2025

🚨‼️𝗜𝗟 𝗔 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘́ 𝗛𝗜𝗘𝗥 : (𝗗𝗘́𝗝𝗔̀) 𝗨𝗡 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘́. 🥵⚽️⚽️



Hamza Igamane n’est pas là pour rire avec le LOSC. 🇲🇦😤 pic.twitter.com/9quziNV04m — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) August 30, 2025

États-Unis: de fausses rumeurs sur un décès de Donald Trump se propagent sur X.

Aux États-unis, la rumeur bruisse: Trump serait mort (il n'a pas donné signe de vie depuis mardi).

Et les tweets qui en résultent sont plus hilarant les uns que les autres. https://t.co/2TeQB5OOIB — Bérengère Viennot (@Berentrice) August 30, 2025

Une rumeur persiste depuis ce matin sur les médias sociaux que le président Trump serait MORT.✝️



Rassurez-vous, il est bien vivant et s'est permis une partie de golf avec sa petite fille ce matin même.🥳



👱Golfing this morning with granddaughter.



Mystère résolu, passons… pic.twitter.com/BDZulniRnG — Jeppy Néron 🏴‍☠️ MNGA (@JeppyNeron) August 30, 2025

🔴🇺🇸 ALERTE INFO - TRUMP MORT ?

Un contact chez Axios révèle qu'il va bien et qu'il va jouer au golf ce matin.🏌🏻‍♂️⛳ pic.twitter.com/SHeEmx9MuV — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 30, 2025

La rumeur « Trump est mort » est totalement fausse ❌

Aucune source officielle ne l’a confirmé.

Elle vient de spéculations sur son absence médiatique, des propos ambigus de son vice-président et de vidéos truquées (comme les soi-disant prédictions des Simpsons). pic.twitter.com/ajYhk0i7Nx — Rabaa 🇹🇳 (@Rabaa1920) August 30, 2025

Une folle rumeur cet après-midi, le président @realDonaldTrump serait mort 😳🙄. Je lis des tweets de personnes qui se réjouissent ouvertement. Le fameux camp du bien démocrate…

Alors juste un rappel : un peu de décence, ce n’est qu’une rumeur, si cela devait arriver il serait… pic.twitter.com/SRIXvQ0ZMD — Alain Weber (@alainpaulweber) August 30, 2025

Société: nouvelle augmentation du prix de la volaille au Maroc.