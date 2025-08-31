Société

Revue du Web. Le Maroc remporte le troisième CHAN de son histoire après un match à rebondissements

Les Lions de l'Atlas sacrés champions du CHAN 2024.

Revue du webLe Maroc remporte le troisième CHAN de son histoire après un match à rebondissements; À Lille, les épatants débuts de Hamza Igamane; De fausses rumeurs sur un décès de Donald Trump se propagent sur X; Nouvelle augmentation du prix de la volaille au Maroc... Round-up.

Par La Rédaction
Le 31/08/2025 à 17h59

Football: le Maroc remporte le troisième CHAN de son histoire après un match à rebondissements.

À Lille, les épatants débuts de Hamza Igamane.

États-Unis: de fausses rumeurs sur un décès de Donald Trump se propagent sur X.

Société: nouvelle augmentation du prix de la volaille au Maroc.

Par La Rédaction
Le 31/08/2025 à 17h59
#Football#CHAN#Donald Trump#poulet

