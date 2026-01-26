Société

Revue du web. Le journaliste sportif Najib Salmi s’est éteint à l’âge de 78 ans. Hommage

Feu Najib Salmi, journaliste sportif.

Par La Rédaction
Le 26/01/2026 à 18h07

Le journaliste sportif Najib Salmi s’est éteint à l’âge de 78 ans. Hommage

CAN2025: la sortie médiatique du président de la Fédération sénégalaise de football a été vivement critiquée

Football: Hakim Ziyech de retour sur le terrain à l’occasion de la Coupe de la confédération de la CAF

Espagne: le Camp Nou sous le feu des critiques après la diffusion d’images de fuites d’eau

#CAN 2025#Football#CAF#Hakim Ziyech#Fédération sénégalaise de football #espagne

