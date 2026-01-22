Revue du web. Walid Regragui n’est plus suivi sur Instagram par Diaz et Hakimi? C’est la (fausse) polémique du jour

Walid Regragui n’est plus suivi sur Instagram par Diaz et Hakimi? C’est la (fausse) polémique du jour
It’s fake news ❌— Vuvuzela.foot (@vvzfoot) January 21, 2026
Despite claims circulating online over the last hour, Brahim Díaz did NOT unfollow Walid Regragui, simply because he was never following him to begin with.
This has been confirmed to us by a source close to the player ✅ pic.twitter.com/dZ45nREI7X
Précision : ni Bilal El Khannouss ni Azzedine Ounahi n’ont jamais suivi Brahim sur Instagram.— Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) January 22, 2026
Ce n’est pas lié au penalty raté : ils ne l’ont pas “unfollow”, puisqu’ils ne l’avaient jamais suivi. pic.twitter.com/8NXXZvkYY4
Cet influenceur affirme que Diaz, Hakimi et Mazraoui ne suivent plus Walid Regragui.— Meryem Saga (@visacartel) January 22, 2026
Je n’ai trouvé aucune confirmation officielle à ce stade.
Dans le contexte actuel, ce type de rumeur peut rapidement fragiliser le vestiaire.
La question est simple : qui a intérêt à alimenter… pic.twitter.com/ywfytMvQQK
🚨🚨 Hakimi et Brahim ne suivent plus Walid Regragui sur @instagram : simple détail ou vrai malaise ?#Maroc 🇲🇦 #LionsDeLAtlas #Hakimi #BrahimDiaz #Regragui#FootballMarocain #FootballAfricain #ActuFoot#CAN2025 #EquipeDuMaroc#Instagram #FootNews #BreakingNews pic.twitter.com/6VTRUkEy1a— FOOT & VISION (@Nail1253114188) January 21, 2026
🚨🚨🚨🚨Ambiance tendue entre certains cadres de la sélection et Walid Regragui ?— Al-Jamil (@AlJamilMorac) January 22, 2026
En effet, Mazraoui, Brahim Díaz et Achraf Hakimi ont cessé de suivre le sélectionneur national sur Instagram. pic.twitter.com/znKoeSOTIz
Marrakech: un vendeur sénégalais agressé au marché, ses collègues interviennent pour le protéger
Football: l’international français Lucas Hernandez accusé d’employer des travailleurs illégaux à son domicile
Lucas Hernandez (PSG) accusé de traite d'êtres humains et travail dissimulé.— Dossiers Noirs (@dossiers_noirs) January 21, 2026
Lucas Hernandez, star de l'Équipe de France, est visé par une plainte qui fait froid dans le dos. On ne parle pas de hors-jeu, mais de traite d'êtres humains. Voici ce que l'enquête de Paris Match… pic.twitter.com/5rAL2nl7cV
🔴 Lucas Hernandez et sa compagne ont vivement démenti les accusations de "traite d'être humains et travail dissimulé" portées à leur encontre par une famille de cinq ressortissants colombiens.— RMC Sport (@RMCsport) January 21, 2026
Le défenseur du PSG et de l'équipe de France assure avoir été manipulé par ses… pic.twitter.com/ecUO80Ysyu
Le footballeur Lucas Hernandez visé par une plainte pour "traite d'êtres humains et travail dissimulé" pic.twitter.com/EAFuBzcodM— BFM (@BFMTV) January 21, 2026
⚖️ Lucas Hernandez et sa compagne sont accusés de "traite d'êtres humains et travail dissimulé" par une famille de cinq ressortissants colombiens. Une plainte a été déposée auprès de la justice française.https://t.co/MDjqV2Tvud pic.twitter.com/SDqxaBl7X4— RMC Sport (@RMCsport) January 21, 2026
Le célèbre défenseur du PSG, Lucas Hernandez, visé par une plainte pour traite d'êtres humains et travail dissimulé ! #TBT9 pic.twitter.com/CcaVkxDGiu— TBT9 (@TBT9_W9) January 21, 2026