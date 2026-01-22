Société

Revue du web. Walid Regragui n’est plus suivi sur Instagram par Diaz et Hakimi? C’est la (fausse) polémique du jour

Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas.

Revue du webWalid Regragui n’est plus suivi sur Instagram par Diaz et Hakimi? C’est la (fausse) polémique du jour; Marrakech: un vendeur sénégalais agressé au marché, ses collègues interviennent pour le protéger; Football: l’international français Lucas Hernandez accusé d’employer des travailleurs illégaux à son domicile... Round-up.

Par La Rédaction
Le 22/01/2026 à 18h00

Walid Regragui n’est plus suivi sur Instagram par Diaz et Hakimi? C’est la (fausse) polémique du jour

Marrakech: un vendeur sénégalais agressé au marché, ses collègues interviennent pour le protéger

Football: l’international français Lucas Hernandez accusé d’employer des travailleurs illégaux à son domicile

Par La Rédaction
Le 22/01/2026 à 18h00
#Football#Walid Regragui#Brahim Diaz#Achraf Hakimi#Maroc#Sénégal#France

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Accident ferroviaire d’Adamuz: les condoléances du roi Mohammed VI au roi Felipe VI

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Gaza: le roi Mohammed VI répond favorablement à l’appel de Donald Trump pour intégrer le «Conseil de Paix»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. CAN 2025: le comportement des joueurs sénégalais pointé du doigt sur les réseaux sociaux

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Finale CAN: le Sénégal crie au manque de sécurité après avoir divulgué ses horaires

Articles les plus lus

1
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
2
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
3
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
4
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
5
Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE
6
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
7
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
8
Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures
Revues de presse

Voir plus